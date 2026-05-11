Alberto Bravo 11 MAY 2026 - 16:36h.

"Si hacemos dos victorias, estamos en Europa", sentenció el entrenador del Celta.

Giráldez, un Celta por encima de las expectativas ante un Levante en aprietos: "Palabras mayores"

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VigoEl Celta de Vigo es sexto en Liga con 50 puntos a falta de disputar las tres últimas jornadas de Liga. Con medio billete europeo bajo el brazo su entrenador, Claudio Giráldez, hace las cuentas para sellar el regreso al Viejo Continente. Repetir en la Europa League es lo que determina el Big Data. Aún así los números indican que los vigueses aún pueden superar al Real Betis en la quinta plaza para meterse en la Champions League.

"Hablar de Champions es normalizar que podemos jugar Europa es un error. Si hablar de Champions es soñar, soñar es lícito", subrayó Claudio Giráldez en sala de prensa antes de recibir al Levante UD. El técnico confesó entender "que todo el mundo lo haga" pero que "no dependemos de nosotros mismos para eso". Po ello destacó que "tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros que es intentar sacar los nueve puntos" en juego ante Levante, Athletic Club y Sevilla FC.

"Si conseguimos nueve puntos, genial; si hacemos siete, genial. Lo mismo que si hacemos seis. A partir de eso serían ya cábalas dependiendo de los demás, o sea que nos tenemos que centrar en hacer esos seis puntos" que apuntó que pueden ser menos si el Rayo Vallecano no gana al Girona.

Insistió en que en el club y en todo su entorno "no se puede normalizar jugar Europa o Conference" por segundo año consecutivo cuando eso solo se logró una sola vez en la historia del Celta a finales de los noventa y principios del 2000 con el EuroCelta de Víctor Fernández. "Llevamos tanto tiempo sin jugar Europa sería un error. A veces pensar en cotas más altas le quita la realidad a lo que estamos viviendo o el mérito a lo que es real".

"Hemos dicho hace semanas que tenemos una ilusión tremenda por poder volver a estar en Europa, por poder volver a pasear nuestro escudo por Europa y ser la segunda generación que lo consigue estar dos años consecutivos. Es muy complicado. No hay que normalizarlo y tenemos que intentar aprender de los errores que hemos cometido este año", cuando se dio por sentado ganar partidos ante rivales de la zona baja de la clasificación.

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"Dependemos de nosotros mismos. No creo que diste mucho de lo que estuvo el año pasado, en torno a esos 53, 54 o 55. Si hacemos dos victorias, estamos en Europa. Estamos yendo a por un objetivo con el que ni siquiera contábamos y no es el principal de nuestro club. También hay que valorar cuantos equipos están metidos en la lucha por evitar el descenso, que sí es agónica", destacó Claudio Giráldez.

El técnico porriñés insistió en que la temporada que ha realizado el equipo está por encima de las expectativas que se había marcado al principio de la temporada: "No contaba con estar sexto en este momento de la temporada, tampoco con haber llegado a cuartos de final de la Europa League".