Alberto Bravo 11 MAY 2026 - 16:22h.

El entrenador ha citado a 26 jugadores por lo que deberá prescindir de tres futbolistas

Giráldez, un Celta por encima de las expectativas ante un Levante en aprietos: "Palabras mayores"

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VigoEl Celta de Vigo ha hecho pública la lista de convocados con la que afrontará la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS en la que se medirán al Levante UD en Balaídos. Los vigueses, que buscan certificar su clasificación para disputar por segunda temporada consecutiva competiciones europeas. Por su parte los granotas necesitan los tres puntos para seguir vivos en la lucha por la permanencia. El técnico celeste ha citado a un total de 27 jugadores para este encuentro, todos los disponibles.

Claudio Giráldez sigue sin poder contar con Matías Vecino: "No va a estar todavía disponible para este partido, ha hecho cosas con el grupo hoy pero es el primer día que hace algo medianamente real con nosotros y vamos a esperar al partido del Athletic". El uruguayo es baja junto a Miguel Román y Carl Starfelt.

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Reconoció el entrenador que varios jugadores están entre algodones, especialmente Ilaix Moriba: "Está haciendo el esfuerzo, está entrenando prácticamente con normalidad quitándole alguna cosa. Que lo vean los fisioterapeutas. Tenemos bastante tiempo desde el entrenamiento de hoy al partido para ver cómo evolucionan".

Javi Rueda, que no pudo estar ante el Atlético de Madrid al tener que cumplir un partido de sanción, también se ha entrenado estos últimos días con molestias. También sigue Andrés Antañón, del Celta Fortuna. Ante las dudas existentes con el estado físico de varios jugadores el entrenador ha decidido citar a todos los jugadores disponibles por lo que deberá realizar tres descartes este martes.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Marcos Alonso.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui, Franco Cervi.