eldesmarque.com 11 MAY 2026 - 15:41h.

Confesó que "estamos yendo a por un objetivo con el que ni siquiera contábamos"

Claudio Giráldez, el entrenador de los récords

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VigoEl entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, trasladó al Levante UD la presión en el partido de este martes en Balaídos, porque la lucha por el descenso es "mucho más complicada y dramática" que la situación de su equipo, inmerso en la pelea por un billete para Europa. Los vigueses, sextos, tienen cinco puntos de ventaja con el Getafe, séptimo clasificado, y seis con el Athletic Club, octavo clasificado.

"El descenso son palabras mayores siempre en este tipo de situaciones. Nosotros estamos viendo un objetivo que ni siquiera contábamos, que no es el principal de nuestro club. Tiene que verse como una ilusión y valorar cuántos equipos hay en esa lucha por descenso", afirmó en rueda de prensa.

El técnico porriñés espera que su equipo juegue "con el grado justo de tensión" ante un rival que está compitiendo "con la presión y tensión" de verse inmerso en la zona de descenso: "Dependemos de nosotros mismos. Si hacemos dos victorias, estamos en Europa".

Por ello Claudio Giráldez insistió en poner en valor la temporada del Celta: "Hay que valorar cuántos equipos están metidos en la lucha por evitar el descenso, que sí es agónica. No tenemos que normalizar dónde estamos ahora mismo". En este sentido, admitió que "no contaba" con estar sexto en este momento de la temporada, ni tampoco con haber llegado "a cuartos de final de la Europa League".

Claudio Giráldez desconfía de un Levante que llegará a Balaídos "con la moral de haber remontado un 0-2" al Osasuna, y recordó que los tropiezos ante Alavés y Oviedo, equipos que viajaron a Vigo estando en la zona de descenso, tienen que poner "las orejas tiesas" a su equipo.

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"Será un partido de igual a igual, más allá de lo que diga la clasificación. El Levante ha cambiado bastante respecto a lo que hacía en la primera vuelta, mucho más cerca del 4-3-3. El míster nuevo le ha dado variabilidad a los onces, cambiando el perfil de los de dentro. Su segunda vuelta está siendo muy buena, con números para estar en la parte alta de la competición", concluyó.