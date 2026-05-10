Las probabilidades de Real Betis y Celta de Vigo de clasificarse a la Champions League

Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 14:30h.

El Betis sigue siendo favorito en la pelea con el Celta

Estos resultados necesita el Betis para clasificarse matemáticamente para la Champions

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La pelea por la quinta plaza de LALIGA EA Sports que da acceso a la Champions League gracias a la clasificación del Rayo para la final de la Conference, es uno de los grandes atractivos de este final de campaña. El Real Betis sigue siendo favorito a pesar del empate de este sábado en casa de la Real Sociedad y del triunfo del Celta de Vigo en casa del Atlético de Madrid con cuatro puntos de ventaja que son clave en las probabilidades de uno y otro.

Tal y como reflejan las cuentas de Fran Martínez (@LaLigaenDirecto en Twitter), el equipo verdiblanco tiene un 89,72% de probabilidades de jugar la máxima competición europea la próxima campaña. En cuanto a los celestes estarían en un 9,95% mientras que el resto de porcentaje residual se reparte entre el Athletic Club, el Getafe y el Rayo Vallecano antes de que disputen sus partidos correspondientes a la jornada 35 de la competición liguera.

Con nueve puntos en juego, la diferencia de cuatro puede ser clave en el desenlace de LALIGA EA Sports de cara a esta quinta plaza en Champions League que España ha conseguido por segundo año consecutivo. El Villarreal fue el beneficiado el año pasado y, en esta 25/26, se ha colado entre los cuatro primeros junto a los fijos durante más de una década Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Los partidos que le quedan al Real Betis y al Celta de Vigo

El Real Betis, de hecho, podría lograr la clasificación matemática para la próxima edición de la máxima competición continental este mismo martes. El Celta arranca a las 19.00h. en Balaídos ante el Levante y, en caso de perder, le daría la oportunidad al Real Betis, que juega a las 20.00h. en La Cartuja contra el Elche, de cerrar su segunda participación en Champions ganando su encuentro.

En la jornada 37, los de Manuel Pellegrini viajan al Camp Nou para medirse a un Barcelona que podría haber certificado ya su título en LALIGA EA Sports mientras que los de Claudio Giráldez visitan al Athletic, que aún pelea por Europa. Para la despedida, en la jornada 38, los andaluces reciben al Levante, con la duda de si aún estarán peleando por la salvación al igual que los gallegos, que se medirán precisamente al Sevilla en el estadio olívico.