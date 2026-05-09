Basilio García Sevilla, 09 MAY 2026 - 23:27h.

Compartir







Empate agridulce el del Real Betis Balompié ante la Real Sociedad. Se vio con dos goles de ventaja nada más comenzar la segunda parte, pero poco a poco el equipo local le fue metiendo atrás y estuvo incluso a punto de remontar. Gracias a Álvaro Valles, al menos se trajo un punto de San Sebastián el equipo de Manuel Pellegrini, para seguir peleando por cerrar la quinta plaza.

El chileno ha analizado el partido tras el choque, en el que ha señalado que fue un duelo de muchas alternativas. “El partido nunca estuvo controlado, fue muy abierto, hicimos en el primer tiempo un gol, con dos o tres oportunidades clarísimas, ellos también tuvieron llegadas. Un partido muy abierto. Con el 2-0 empezamos a perder el control del balón, tuvieron dos goles anulados por fueras de juego milimétricos, es un equipo que juega bien en su casa y el penal les permitió empatar el partido”, comentó en los micrófonos de DAZN.

Pellegrini analizaba el motivo por el que el equipo perdió la ventaja en el marcador. “Con el 2-0 nos tiramos muy atrás, perdimos el control, ellos apretaron bien, llegaron de forma permanente. Queda el sabor amargo de haber ido 2-0 y haber empatado de penal en el 93, por otro lado es un punto que se suma a estas alturas, que siempre es positivo en la búsqueda de la clasificación”, explicó.

PUEDE INTERESARTE Estos resultados necesita el Betis para clasificarse matemáticamente para la Champions

Más de Pellegrini

La idea en los cambios. “Intentamos sujetar el marcador, porque nos estaban llegando, no pudimos controlar el balón, seguimos atacando, nos refugiamos un poco en el resultado y ese penal les permitió empatar el partido”.

Antony. “En los primeros diez minutos tuvimos dos muy claras, apretando en el campo de ellos, recuperamos y tuvimos dos muy claras de Antony. No las convirtió, después hizo un gran gol en el que convirtió. Es un partido que, de repente, fue muchísimo más parejo de lo que en el marcador se veía, los dos habíamos tenido oportunidades, pero perder esos dos puntos da un sabor amargo. Ojalá ese punto nos sirva para clasificarnos en esa recta final del campeonato”.