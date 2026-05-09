Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 22:57h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

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La Real Sociedad igualó 2-2 ante el Real Betis un partido cargado de ocasiones para uno y otro equipo y una gran reacción donostiarra en la segunda mitad. Tras hacerse con el dominio del balón y con Barrenetxea como líder, los goles de Orri Oskarsson y de Mikel Oyarzabal de penalti sirvieron para sacar un punto que pudieron ser tres, pero Valles le sacó una clara en el descuento a Carrera.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 35 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [8]: Fundamental el portero de Cascante con sus paradas para reivindicarse después de un tramo de temporada en el que había dado un bajón en el peor momento, con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Aritz Elustondo [5]: Partido especial para el de Beasain tras confirmarse su salida tras toda una vida en la Real Sociedad y en los primeros minutos tuvo problemas con las caídas del Cucho e incluso Antony por su costado, pero terminó mejorando sus prestaciones para despedirse con ovación de Anoeta.

Jon Martín [3]: Estuvo mejor en los duelos uno contra uno desde su posición que cuando tuvo que salir, donde dejó más huecos, como en la jugada del 0-2 del Betis cuando Abde le ganó la partida al ser más escurridizo en una de las tantas que cayeron del lado del marroquí.

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Duje Caleta-Car [6]: Mejoró en esta ocasión las prestaciones de Jon Martín mostrándose mucho más fiable a la hora de saltar desde su posición en la presión impidiendo que le cogieran la espalda.

Sergio Gómez [7]: Arrancó con un error tremendo en una pérdida siendo último hombre que no aprovechó Antony en el mano a mano. Tuvo el gol en un zurdazo que Llorente mandó al palo demostrando su gran zurda, con la que asistió a Oskarsson.

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Jon Gorrotxategi [7]: Fue de menos a más el centrocampista, que comenzó con dudas y terminó completando una sólida actuación, mejorando en la segunda parte ya sin Soler a su lado, con más libertad. Anotó un golazo anulado por fuera de juego de Oyarzabal.

Carlos Soler [4]: Le faltó más consistencia en el centro del campo para que la Real Sociedad se hiciese con la pelota y, para colmo, le dejó demasiado espacio a Antony en el 0-1. Sustituido cuando no suele ser habitual.

Take Kubo [5]: El japonés sigue asentado en la banda derecha y distribuyó varios balones rompiendo la defensa del Betis que generaron peligro aunque, por momentos, Aritz Elustondo echó más ayudas defensivas por su parte.

Ander Barrenetxea [9]: Muy activo desde el arranque partiendo desde la banda izquierda pero moviéndose por todo el frente de ataque con Sergio más como carrilero. Se lució con varios detalles de calidad y, tras un momento valle, terminó el partido de nuevo al mejor nivel generando la acción del 1-2 y forzando el penalti del empate.

Mikel Oyarzabal [8]: Tuvo que bajar demasiado para poner generar jugadas de peligro y, en cuanto comenzó a pisar área, la Real Sociedad se benefició con más peligro. Marcó un gol y dio una asistencia que fueron anulados por sendos fueras de juego por un pelo y se desquitó marcando el penalti del 2-2.

Orri Óskarsson [7]: Desperdició una ocasión clarísima en los locos primeros minutos al pecar de generoso y darle una mala pelota de gol a Barrenetxea ante la que se adelantó Valles. Tuvo hasta cuatro ocasiones en las que no fue capaz de macarle al portero bético hasta que por fin acertó en el tramo final.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Betis

Pablo Marín [8]: Partidazo del canterano por banda derecha ya que, desde que salió al campo, comenzó a insistir por la banda derecha gracias a su desborde poniendo balones que no alcanzaron a sus compañeros.

Luka Sucic [7]: Esta vez le tocó partir como suplente pero aportó más velocidad en el juego donostiarra desde que entró al campo con su zurda de seda.

Gorka Carrera [-]: El máximo anotador del Sanse, tras una gran campaña en LALIGA HYPERMOTION, tuvo su oportunidad para haber marcado el tanto de la remontada pero Valles evitó el tanto con un pie que nadie se vio venir.