Celia Pérez 07 MAY 2026 - 10:24h.

El club comunicó este martes su decisión de "no renovar el contrato que une a ambas partes"

La afición de la Real Sociedad lamenta el adiós en la plantilla de Pellegrino Matarazzo la próxima temporada: "Mal gesto"

Compartir







A falta de cuatro jornadas para acabar la temporada y con el equipo en el punto de mira en la recta final de la temporada por su rendimiento deportivo, la Real Sociedad comienza a dar los primeros pasos para la que será la plantilla de Pellegrino Matarazzo la próxima campaña. En ella, el técnico estadounidense no tendrá a un Aritz Elustondo que ha provocado un profundo pesar a la afición txuri urdin.

El club comunicó hace dos días su decisión de "no renovar el contrato que une a ambas partes", dejando así la incomprensión de parte de aficionados donostiarras que no entienden la decisión de no seguir contando con uno de sus capitanes. Su adiós no deja indiferente a nadie y muchos son los que se preguntan que puede haber pasado.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad analiza opciones ante una duda de mercado: hay varios candidatos

Pues bien, Noticias de Guipuzkoa cuenta este miércoles el defensa quería seguir en el cuadro txuri urdin y su compromiso era tal que ya el pasado mes de enero llegó a rechazar una oferta millonaria para quedarse en el quipo. Elustondo considera que aún le quedan dos años buenos de carrera y apostaba por seguir, pero lo que no quería era ser una pieza secundaria, y ser tenido en cuenta más por su papel en el vestuario que sobre el césped.

Con la llegada de Matarazzo tampoco es que haya tenido mucho protagonismo, disputando siete partidos desde enero, y al parecer al técnico estadounidense no le termina de convencer y prefiere otras opciones como la vuelta de Jon Pacheco y subir a Luken Beitia. En este escenario fue Erik Bretos, el director deportivo, el que le comunicó la decisión del club de no ofrecerle la renovación. Un duro palo para el futbolista que no quiere que nadie piense que su intención era forzar la situación para marcharse del equipo.