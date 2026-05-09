Estos resultados necesita el Betis para clasificarse matemáticamente para la Champions

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 23:15h.

El Celta le recorta dos puntos y los de Pellegrini deberán esperar al menos a la jornada 37

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El empate en el último segundo contra la Real Sociedad hace que el Real Betis tenga que esperar al menos dos jornadas más para certificar su clasificación para la Champions League. Volver a la Liga de Campeones 21 años después está al alcance de la mano para los de Manuel Pellegrini, aunque no será una empresa fácil. Para ello deberá sumar al menos dos victorias más, sin tener que mirar a lo que hagan los rivales.

El Real Betis es 5º con 54 puntos. Le saca cuatro al Celta de Vigo (50) y diez al Getafe (44), al que además le gana el golaveraje particular. Igual de lejos aparece el Athletic Club (8º con 44 puntos), que al tenerle el golaveraje particular ganado sería uno de los equipos que aún podría matemáticamente ganarle la posición a los verdiblancos, aunque sumamente utópica...

Las cuentas son bien sencillas. Al Betis le valen dos victorias en estas tres jornadas para que la quinta plaza sea matemática. En caso de no hacerlo, también puede lograrlo según lo que hagan sus rivales. Le bastaría con una derrota del Athletic Club en estas cuatro jornadas, que el Getafe no lo gane todo o que el Celta de Vigo pierda uno y al menos empate otro. Si se dan estos resultados, haga lo que haga el conjunto verdiblanco certificaría esa quinta plaza.

El calendario del Betis y sus rivales

Real Betis Balompié (5º con 54 puntos)

En casa: Elche y Levante.

A domicilio: FC Barcelona.

Celta de Vigo (6º con 50 puntos)

En casa: Levante y Sevilla FC.

A domicilio: Athletic Club.

Getafe (7º con 44 puntos y un partido menos)

En casa: Mallorca y Osasuna.

A domicilio: Real Oviedo y Elche CF.

Athletic Club (8º con 44 puntos y un partido menos)

En casa: Valencia y Celta de Vigo.

A domicilio: Espanyol y Real Madrid.