El uno por uno del Betis y las notas contra la Real Sociedad en la jornada 35

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 22:57h.

El empate de Oyarzabal en el minuto 90 obliga priva al Betis de sentenciar virtualmente la quinta plaza

Estos resultados necesita el Betis para clasificarse matemáticamente para la Champions

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El Real Betis perdió en el descuento dos puntos que bien podrían haber valido una plaza para la Champions League. Un empate que priva a los verdiblancos. Los goles de Antony y Ez Abde parecían dejar todo el trabajo hecho, pero los de Manuel Pellegrini tendrán que esperar. El Celta de Vigo le recorta dos puntos esta jornada. Los cambios del chileno dinamitaron las opciones de su equipo.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Betis contra la Real Sociedad.

Álvaro Valles (7): Da igual los dos goles. Es un porterazo en mayúsculas. Va a parada(s) salvadora por jornada.

Aitor Ruibal (3): Penalti (riguroso) en el minuto 90 y expulsión cinco minutos después. Una acción que condena el partido del Betis, cuando estaba todo hecho... Le dará muchas vueltas durante toda la semana...

Diego Llorente (6): Dos datos bastan para definir su partido. Ganó el 100% de los duelos por el suelo y el 100% de los duelos aéreos. Nueve contribuciones defensivas.

Valentín Gómez (4): No estuvo especialmente fino y se comió el marcaje a Oskarsson, dándole una facilidad pasmosa para que rematara a placer.

Ricardo Rodríguez (7): Si hace unos meses hay quien dice que llegaría siquiera a plantearse una renovación del suizo lo llamarían loco... pero la realidad es que está terminando el curso a un gran nivel defensivo. En su línea, sin estridencias en ataque, comedido, pero brillando sobremanera en labores defensivas. Seis contribuciones defensivas. Ganó el cien por cien de las entradas. Cuatro despejes.

Marc Roca (4): Su puntuación podría ser todavía peor, pero 'salvan' los goles anulados de la Real Sociedad, dado que su colocación no era la mejor precisamente. Cero entradas ganadas, cero duelos aéreos ganados, solo uno de tres duelos en el suelo...

Altimira (8): De sus mejores partidos en la temporada. Estuvo acertado con y sin balón, además de destaparse como un buen recuperador. Activo en la presión tras pérdida y dejándose ver con soltura en campo contrario. Asistió a Antony para el 0-1.

Ez Abde (7): Es lo que tienen los grandes futbolistas, que hasta en un día gris es capaz de marcar la diferencia. Apenas intervino con peligro en la primera mitad, prácticamente desaparecido, y cuando lo hizo -tras el descanso- fue para asegurar la victoria del Betis con un golazo. 14 goles y 13 asistencias este año. Su temporada es una locura.

Pablo Fornals (5): Hizo un gran trabajo en zona de tres cuartos, activándose en la presión en campo rival y logrando robar varios balones en zona de influencia. Le dio el gol a Antony en el mano a mano, pero este no lo aprovechó.

Antony (7): Capaz de lo peor y lo mejor en solo cuarenta minutos. Falló dos goles clamorosos, prácticamente imperdonables, y antes del descanso lo enmendó con un golazo de bellísima factura.

Cucho Hernández (6): Es muchísimo (y bueno) lo que le aporta al juego del equipo. Con unos compañeros más acertados llevaría fácilmente más de 20 asistencias esta temporada. Le metió un balón de gol a Antony en la primera jugada, pero este cometió un error clamoroso. Como de costumbre estuvo peleón, voluntarioso y sacrificado en el esfuerzo, pero esta vez no tuvo suerte de cara a gol.

Suplentes

Riquelme (4): Entró súper activo, con ganas de reivindicarse, y en la primera pelota que tocó lanzó un contragolpe que casi le sonríe con gol... y hasta ahí. No hizo nada más.

Amrabat (4): Su entrada al campo tenía el objetivo claro de permitir al Betis recuperar la pelota, pero no lo logró. Mucho mejor Altimira hoy.

Isco Alarcón (-): Lo más importante es que siga sumando minutos. En un contexto como el de hoy, con la Real Sociedad a tumba abierta, apenas puede darle cosas al equipo. No está para esos esfuerzos.

Bellerín (-): Entró como lateral izquierdo por las molestias de Ricardo Rodríguez.

Nelson Deossa (): S.C

Pellegrini (1): El 'pinchazo' tiene nombre y apellidos. Tocó lo que funcionó, se sintió ganador y lo pagó caro. Empeoró al equipo con los cambios. Ninguna de las decisiones que tomó mejoró al Betis.