Pablo Sánchez 08 MAY 2026 - 14:33h.

La Real Sociedad puede darle al Athletic la clasificación europea: qué necesitan para jugar Europa o Conference League

Centrado en el partido ante los verdiblancos

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Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios para analizar el encuentro de este sábado frente al Betis, correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS. 10 puntos separan a la Real Sociedad de los verdiblancos, lo que convierte casi en una quimera dar caza a esa quinta plaza que finalmente dará acceso a jugar la Champions la próxima temporada.

Los últimos resultados del equipo txuri urdin tras ganar la Copa del Rey no han sido los más satisfactorios, algo que le ha llevado a alejarse de esa posibilidad. El técnico de Nueva Jersey se pronunció sobre esa opción de la quinta plaza de forma testimonial, haciendo hincapié en el partido de este sábado. "Intento no estar enfadado ni pensar en ello. La pregunta es qué queremos hacer ahora ante el Betis. No miro al pasado, solo ahora", expresó.

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La rueda de prensa de Matarazzo

Partido ante el Betis: "La pregunta es qué queremos hacer mañana. No en dos o tres semanas, sino mañana. Qué queremos mostrar, enseñar. Si queremos ganar ante nuestra afición. Tenemos que mostrarlo. Somos optimistas".

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Afición desencantada: "Es normal después de una gran victoria emocional. Estamos en el proceso de reconstruirnos. Es lo que queremos. Somos competitivos, queremos ganar, odiamos perder, no somos felices cuando perdemos. Queremos ganar partidos".

Aritz Elustondo: "Es una decisión que ha sido difícil. Una decisión del club y yo soy parte del club. Sabemos lo que tenemos con Elustondo. Increíble personalidad y carácter. No ha jugado conmigo y lo ha dado todo para el equipo, para este club. Es increíble lo que nos ha dado, su influencia en el juego. Tengo una gran admiración y respeto hacia él. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Es una oportunidad para otros jugadores para crecer, es parte de la decisión que hemos tomado".

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Refuerzo por Elustondo: "Tenemos mucho talento que viene desde Zubieta y es lo primero que miramos. Si es necesario miraremos fuera, pero esa decisión la tomaremos en las próximas semanas".

Real Betis: "Es un gran equipo, con mucha movilidad, mediocentros, buenos tiradores, buenos en el uno a uno, muy fuertes al contraataque. Será importante ser más precisos, tener posesión, progresar con ella y Hacer un trabajo defensivo muy completo".