Posibles alineaciones de Real Sociedad y Real Betis en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 08 MAY 2026 - 07:01h.

Guedes, Aramburu, Bartra y Ángel Ortiz, las bajas destacadas del partido

Estos resultados necesitaría el Betis en LaLiga para clasificarse matemáticamente para la Champions

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El Reale Arena acogerá este sábado, a partir de las 21.00 horas, uno de los duelos más atractivos de esta jornada 35 de LALIGA. La victoria del Rayo Vallecano contra el Estrasburgo hizo que España certifique de manera matemática su plaza adicional para la Champions, por lo que el quinto clasificado de LALIGA disputará la próxima edición de la máxima competición continental. Un privilegio para el que el Real Betis es el favorito -y depende de sí mismo-, argumento más que suficiente como para que salga con todo para buscar el triunfo contra la Real Sociedad. Una victoria que incluso, si además el Athletic no gana, certificaría su clasificación europea por sexto año consecutivo, algo que los de Materazzo lograron al ganar la Copa del Rey.

Varias bajas de peso en la Real Sociedad

Para este encuentro la Real Sociedad contará con las bajas confirmadas de Jon Aramburu y Álvaro Odriozola, por lo que Materazzo tendrá que recomponer el lateral derecho apostando en esa posición por Aritz Elustondo. Zubeldia tampoco llegará a tiempo y la gran duda es la de Gonçalo Guedes, que no se ejercitó este jueves y tiene muy complicado llegar a tiempo al partido.

De esta manera, la Real Sociedad podría salir con Remiro; Aritz; Caleta Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Herrera, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

El once del Real Betis

Manuel Pellegrini no podrá contar con Ángel Ortiz, que se lesionó justo en el primer entrenamiento después de su última lesión, ni con Marc Bartra. Ninguno de ellos volverá a jugar esta temporada. El técnico del Real Betis podrá contar con el regreso a una convocatoria de Junior Firpo, aunque la titularidad volverá a estar reservada para Ricardo Rodríguez, que viene de cuajar uno de sus mejores partidos con la elástica verdiblanca. Tampoco estará Pablo García, que volverá a estar con el filial para ayudarlos en su pelea por intentar la permanencia en Primera Federación.

Así las cosas, el Real Betis podría salir con Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Ez Abde, Fornals y Cucho Hernández.