Pablo Sánchez 08 MAY 2026 - 15:56h.

Edin Terzic y Pellegrino Matarazzo se verán las caras en verano: por qué Athletic y Real Sociedad disputarán la Euskal Herria Txapela

Ambos coincidieron en la Bundesliga

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Uno de los nombres que salió a la palestra durante la rueda de prensa de Pellegrino Matarazzo fue el de Edin Terzic. El nuevo entrenador del Athletic fue compañero en la Bundesliga del técnico de la Real Sociedad y ambos compartieron momentos juntos. El de Nueva Jersey se deshizo en elogios hacia el alemán en la previa del choque ante el Betis.

Matarazzo, quien se verá las caras ante Terzic este próximo verano en la Euskal Herria Txapela, destacó sus virtudes como técnico y lo mucho que puede aportar a LALIGA EA SPORTS tras su inminente desembarco en San Mamés.

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"Edin es un gran entrenador y un gran tipo. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones cuando jugamos el uno contra el otro. También en nuestro tiempo libre nos vimos. Nos vimos cerca de casa. Tuvimos una buena comida juntos y una buena conversación. Así que, sin duda, es un buen entrenador que podría tener un gran impacto en LaLiga", expresó ante los micrófonos.

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Su primera cita juntos, en verano

La próxima temporada ambos técnicos se reencontrarán en los terrenos de juego, aunque no habrá que esperar ni a que empiece la temporada doméstica. Y es que Athletic y Real Sociedad serán los encargados de disputar este verano la Euskal Herria Txapela, por lo que durante el verano ambos tendrán la oportunidad de medirse entre sí.

La victoria del Athletic ante el Alavés en Mendizorroza terminó de definir los equipos que se medirán en este torneo veraniego. En los enfrentamientos entre los equipos implicados de LaLiga en este torneo -Real Sociedad, Athletic, Alavés y Osasuna- txuri urdin y athleticzales salen mejor parados en cuanto a resultados se refiere. Los de Matarazzo suman 11 puntos entre todos y los rojiblancos ocho, los mismos que el Alavés, aunque mejora el apartado goleador.