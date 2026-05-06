Pablo Sánchez 06 MAY 2026 - 13:24h.

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La próxima temporada, los derbis entre Real Sociedad y Athletic contarán con un nuevo inquilino. Se trata de Edin Terzic. El nuevo técnico rojiblanco aterrizará en San Mamés para suplir a Ernesto Valverde tras su adiós con la intención de establecer su modelo. El alemán tendrá también la oportunidad, muy pronto, de disputar su primer derbi. No tendrá ni que esperar a que comienza LALIGA EA SPORTS.

Será en verano cuando Edin Terzic y Pellegrino Matarazzo se vean las caras por primera vez en el fútbol español. Ambos equipos disputarán la Euskal Herria Txapela durante la pretemporada. Ambos técnicos, además de coincidir tras su pasado en la Bundesliga, disfrutarán de su primera pretemporada con sus respectivos clubes. El derbi vasco será una buena piedra de toque para ver los avances de ambos.

Por qué Athletic y Real disputan la Euskal Herria Txapela

Muchos se preguntarán por qué motivo, y a estas alturas del año, ya se ha confirmado que tanto Athletic como Real Sociedad disputarán este torneo veraniego. La razón principal es porque ambos han sido los dos equipos que más puntos han sacado de los enfrentamientos entre todos los equipos vascos de LALIGA EA SPORTS.

En dicha clasificación, realizada sumando los puntos que todos han sumado entre sí en los enfrentamientos entre Athletic, Real Sociedad, Osasuna y Deportivo Alavés, los txuri urdin suman 11 puntos y los athleticzales ocho. En este caso ostentan la misma puntuación que los babazorros, pero el golaverage particular favorece a los de Bizkaia.

Aún falta por saber la fecha de este partido de pretemporada y el escenario en el que se disputa un encuentro que servirá, a buen seguro, para ver caras nuevas en ambos equipos sobre el césped y cómo empieza a tomarle el pulso al fútbol español el nuevo entrenador del Athletic.