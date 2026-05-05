Asís Martín 05 MAY 2026 - 12:05h.

El Athletic, que mima a Yuri en Lezama, debe demostrar hambre europea ante el Valencia

Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas

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BilbaoYa es oficial en Bilbao. Mientras la plantilla terminaba de entrenar en Lezama, se ha hecho público que el Athletic Club y el germano Edin Terzić han alcanzado un acuerdo para que el técnico alemán sea el entrenador del primer equipo rojiblanco por las dos próximas temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2028.

Será el segundo técnico teutón en la historia del Athletic tras la alabada doble etapa de Jupp Heynckes y el vigésimo preparador extranjero en la historia del club de San Mamés. Su misión será la de recobrar el impulso de la plantilla vasca tras cerrarse la tercera etapa de Ernesto Valverde Tejedor, el míster que más partidos ha dirigido al equipo, una cuenta que cerrará en el Santiago Bernabéu con 504 encuentros en la jornada 38 de LALIGA.

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¿Quién es Edin Terzic, futuro nuevo entrenador del Athletic Club?

Será el segundo comandante con Jon Uriarte Uranga en la presidencia. Edin Terzić, de 43 años de edad actualmente, ha sido entrenador del Borussia de Dortmund en dos etapas: ganó la Copa alemana en 2021 y rozó el título de la Bundesliga en 2023. En 2024 alcanzó la final de la Champions League. Cita clave que perdió ante el Real Madrid, un experto en levantar 'orejonas'.

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Además, Terzi cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del club de Westfalia, con lo que sabe fajarse bien en el trabajo de cantera, algo que se valora mucho al contar con la constante promoción de cachorros en Lezama. También fue entrenador asistente en el West Ham inglés y el Besiktas turco.

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El técnico será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos "muy importantes e ilusionantes" añaden desde Ibaigane. Para no entorpecer ese objetivo y respetar la figura de un Ilustre de Bilbao como Ernesto Valverde se dejará ese margen de tiempo aunque está claro que el alamán de origen balcánico ya se tiene muy estudiada a la plantilla zurigorri.