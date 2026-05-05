Asís Martín 05 MAY 2026 - 10:50h.

La pasión de Urko Izeta enamora a los athleticzales

Disputará este domingo ante el Valencia CF su partido oficial 507 con el Athletic Club

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BilbaoEn el entorno del Athletic Club se celebra casi con champán, como hacía Piru Gainza con las permanencias, el reencuentro de Nico Williams y de Oihan Sancet con la pólvora y la pegada en la victoria en el derbi vasco de Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés por (2-4).

Salvando a Gorka Guruzeta, con 16 tantos en total, esta temporada 2025-26 ha sido muy complicada para los jugadores de ataque de Ernesto Valverde, pero aunque sea tarde no está del todo mal ver que vuelven por sus fueros los dos jugadores más desequilibrantes que tiene el míster de Viandar de la Vera en su arsenal.

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En el otro extremo se encuentran futbolistas como Iñaki Williams y Álex Berenguer, que no han terminado de dar la medida en toda la temporada. En el caso del 'Ferrari' navarro ya se sabe que tiene que ver con una lesión en el dedo del pie que le ha llevado mal traer y a perder el sitio cuando todos le consideraban el suplente más titular de todo el equipo, como demostraba su amplísima ración de minutos.

Y en el caso del capitán, la verdad es que ha sido una temporada en la que no ha terminado de encontrarse del todo bien ni física ni futbolísticamente, ya que incluso en estas últimas jornadas, pese a jugar siempre de titular, no termina de firmar, salvo esporádicamente, un buen partido y ha comenzado el runrún sobre su posible declive atlético.

Iñaki Williams firmó una histórica renovación de larga duración hasta 2028, estableciendo una cláusula de rescisión de 135 millones de euros

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Iñaki Williams está ya a punto de entrar en el Top 5 del Athletic Club

Aun así, Iñaki Williams Arthuer sigue cumpliendo jornada tras jornada con su presencia -a menudo discutida por el entorno- en el once titular de Valverde y acumulando encuentros rumbo al Top Cinco del conjunto de San Mamés.

De hecho, este domingo si el internacional por Ghana juega ante el Valencia CF de Carlos Corberán en la Catedral alcanzará los 507 partidos oficiales de Markel Susaeta, que ocupa la séptima posición en el ranking histórico del club zurigorri.

Y ya si Iñaki juega también las últimas tres jornadas ante RCD Espanyol, Celta de Vigo y Real Madrid igualará los 510 del hoy renombrado entrenador en la Premier League Andoni Iraola dejando para el inicio del próximo curso los 514 de Joseba Etxeberria, quien encabeza por abajo el Top 5.

Los números del mayor de los hermanos Williams

Iñaki Williams, que tiene contrato en vigor con Ibaigane hasta junio del año 2028, lleva jugados 403 partidos de Liga, 42 de UEFA Europa League, 52 de Copa, 6 de Supercopa y otros 3 de UEFA Champions League en su carrera.

Aparte de los 514 ya mencionados arriba del 'Potro' de Elgoibar Joseba Etxeberria, subiendo la escalera, a Iñaki le quedarían por delante los 541 de Txetxu Rojo, los 560 de un Iker Muniain que suena para entrenar al Basconia si Bittor Llopis sube al Bilbao Athletic, los 573 de Óscar de Marcos y, todo lo alto en la cúspide, los 614 del mito José Ángel Iribar, el 'Txopo'.