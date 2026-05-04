Asís Martín 04 MAY 2026 - 16:41h.

El Athletic puede lograr frente al Valencia su gol 500 en el nuevo campo de San Mamés

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BilbaoEs una faena para el Valencia CF de Carlos Corberán, próximo visitante este domingo del Athletic Club en el estadio de San Mamés, que los leones de Ernesto Valverde hayan recuperado potencia ofensiva y pegada justo antes de recibirles en Bilbao. Los cuatro goles anotados ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza en el derbi vasco de la jornada 34 de LALIGA, obra de Oihan Sancet, Robert Navarro y Nico Williams (por partida doble) no se anotaban lejos de Bilbao desde un triunfo en Elche en septiembre del año 2022.

Pero todo eso ahora hay que refrendarlo en casa para que la afición zurigorri, que ha comido mucho turrón duro esta campaña, perciba cómo se hayan las ganas del equipo del 'Txingurri' por agradarle y pelear por regresar a Europa, ante un conjunto che que lo está pasando francamente mal.

Ya que llega a la capital vizcaína con escasamente 39 puntos en su haber y este curso pinta que la salvación va a estar bastante cara. Corberán ya ha dejado claro que "con 39 no van a ser suficientes. Tenemos que hacer más puntos".

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El Athletic Club busca Europa y una cifra redonda ante los valencianistas

Las cuentas son más complicadas pero la cifra la lograría si marca dos tantos este próximo domingo frente al Valencia CF, alcanzaría los 500 goles a favor en el nuevo San Mamés en el que será su partido 309 en el estadio inaugurado en septiembre de 2013 en tiempo de Josu Urrutia en la presidencia bilbaína.

En estas trece temporadas el equipo rojiblanco ha disputado en este campo 244 partidos de Liga, 28 de Copa del Rey, 27 de Liga Europa, 8 de Liga de Campeones y uno de Supercopa con un balance de 166 victorias, 69 derrotas y 73 empates.

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El primer gol del Athletic en el nuevo estadio lo marcó Mikel San José en el partido frente al Celta que sirvió como inauguración oficial, el 16 de septiembre de 2013. Aritz Aduriz, que han sumado 88 de los 498 registrados hasta ahora, es el futbolista que más tantos ha celebrado en 'La Catedral'.

Además, el veterano Yuri Berchiche puede disputar este domingo en San Mamés, ante el Valencia CF, su partido 300 de LALIGA EA SPORTS

Los goles centenarios del Athletic Club en el nuevo campo de San Mamés:

100 Aymeric Laporte al Valencia CF 4-10-2015

200 Aritz Aduriz a la UD Las Palmas 14-4-2017

300 Yeray Álvarez al Getafe 25-1-2021

400 Alex Berenguer a la Real Sociedad 13-1-2024