Cómo le fue al Valencia CF contra los cuatro rivales que le quedan para acabar LALIGA

El Valencia CF logró 5 puntos en la 25-26 con sus próximos rivales y 0 en esos duelos en la 24-25

Qué posibilidades tiene el Valencia CF de descender a Segunda: cambio en los porcentajes

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ValenciaA falta del Sevilla-Real Sociedad de este lunes, el Valencia CF tras su traspiés ante el Atlético de Madrid, se ha condenado a luchar por la permanencia. Corberán, cariacontecido tras el final del encuentro, lo reconocía. El Valencia CF necesita sumar tres o cuatro puntos más para salvarse. “Mi discurso no ha cambiado. Dije que con 39 puntos no iban a ser suficiente. No cambio el discurso. Ojalá hoy haber hecho un mejor partido que nos hubiera permitido sacar más puntos, pero 39 puntos no van a ser suficientes. Tenemos que hacer más puntos”. El miedo vuelve a sondear Mestalla y al Valencia CF, que llega a las cuatro últimas jornadas obligado a sumar ante cuatro rivales ante los que, en la primera vuelta, sí cosechó los puntos necesarios para salvarse.

Cómo le fue contra los cuatro rivales que le quedan para acabar LALIGA

El Valencia sumó cinco puntos en la primera vuelta ante el Athletic, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona, los cuatro rivales a los que aún debe medirse en el tramo final de la Liga y con los que aspira a certificar la permanencia. El Valencia se impuso al Athletic (2-0) en Mestalla, empató contra la Real Sociedad (1-1) en casa y contra el Rayo Vallecano (1-1) en el estadio de Vallecas y perdió contra el Barcelona (6-0) en el estadio Johan Cruyff.

Si repite los resultados de la primera vuelta, el Valencia CF estará, a tenor de lo que dice la calculadora, matemáticamente salvado. Fue, sin duda, una notable mejoría respecto a los dígitos que sumó con Rubén Baraja ante esos mismos rivales. Así, en la pasada temporada, aún con Rubén Baraja al mando del equipo, el Valencia no sacó ni un punto en los partidos que disputará en el mes de mayo. El conjunto blanquinegro perdió 1-0 contra el Athletic en San Mamés, repitió derrota por 0-1 contra el Rayo Vallecano en Mestalla, cayó por 3-0 contra la Real Sociedad en Anoeta y por 1-2 contra el Barcelona en Mestalla en el encuentro que abrió el campeonato.