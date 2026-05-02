David Torres 02 MAY 2026 - 08:01h.

El Valencia CF podría salvarse incluso si no suma ni un punto de aquí a final de temporada

Corberán no espera un Atlético relajado y recuerda: "Nosotros seguimos jugándonos la vida"

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Valencia"La preparación del partido es muy sencilla, nos seguimos jugando la vida. 39 puntos no son suficientes. Somos muy conscientes de nuestra situación, de que el Valencia CF se sigue jugando la vida en cada partido y eso facilita mucho la dinámica, los entrenamientos y la tensión competitiva. Ser consciente de tu situación te acerca a sacar tu mejor versión", decía Carlos Corberán en la previa del duelo ante el Atlético. El caso es que razón no le falta, el Valencia CF tiene opciones de irse a segunda y, aunque tenga el golaveraje a favor con muchos rivales, el camino sólo está medio hecho. Bueno, quizá más

La previsión tras 20.000 simulaciones por ordenador

La estadística asegura que el Valencia CF podría salvarse incluso si no suma ni un punto de aquí a final de temporada y que con 3 puntos tendría un 99,61% de posibilidades. De esta forma, si gana este sábado ante el Atlético de Madrid, los de Mestalla habrán superado el bache y podrán mirar hacia otros retos.

Lo asegura Fran Martínez, doctor en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Granada y actualmente trabajando en la Universidad de Jaén, ha hecho su propio análisis de datos y estadísticas del asunto sobre las posibilidades que tienen los equipos de bajar a Segunda. Martínez. mediante un modelo de generación de probabilidades en el que el ordenador reproduce hasta 20.000 escenarios posibles, ha concluido que el Valencia CF podría salvarse incluso si no suma ni un punto de aquí a final de temporada.

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El calendario del Valencia CF y sus rivales directos

Rayo Vallecano (11º con 39 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Valencia (12º con 39 puntos)

En casa: Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Espanyol (13º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Elche (14º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Celta de Vigo, Elche y Girona.

Girona (15º con 38 puntos)

En casa: Mallorca, Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (16º con 36 puntos)

En casa: Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Mallorca (17º con 35 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Girona, Getafe y Levante.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 33 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca