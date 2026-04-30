David Torres 30 ABR 2026 - 07:17h.

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Valencia¿Cuántos puntos necesita el Valencia CF para salvarse a falta de cinco jornadas para el final? ¿Qué golaveraje tiene con sus rivales? ¿Cuál es su calendario? Son datos que, por sí solo se pueden interpretar y que pueden hacer una idea al analista del escenario más probable de cómo acabará LALIGA.

El hecho es que el Valencia CF, con su empate en Mallorca, rival directo, y la victoria ante el Girona, ha puesto tierra de por medio con el descenso. Con quince puntos por disputarse, los de Carlos Corberán tienen cinco más el golaveraje de diferencia con el Sevilla, el primer equipo que bajaría ahora a Segunda si acabara LALIGA. Hay margen suficiente. De hecho, veteranos como Mista dan al equipo como salvado pero ¿es esto cierto? ¿En qué casos se puede ir a Segunda?

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La previsión estadísticas y el cálculo de probabilidades

En este escenario, Fran Martínez, doctor en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Granada y actualmente trabajando en la Universidad de Jaén, ha hecho su propio análisis de datos y estadísticas del asunto sobre las posibilidades que tienen los equipos de bajar a Segunda. Martínez explica que realiza sus previsiones mediante un modelo de generación de probabilidades en el que el ordenador reproduce hasta 20.000 escenarios posibles.

Tras aplicarlo después de acabar la Jornada 33 con el Espanyol 0 - Levante 0, el Valencia CF no aparecía entre los 8 equipos con más posibilidades de descender. Oviedo, Levante y Sevilla se llevan la palma y en su análisis era el Elche con un ínfimo 2.30% de opciones de bajar el que cerraba esta curiosa clasificación

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Dicho esto, tras publicarlo en su cuenta oficial de X, muchos aficionados valencianistas le preguntaron por el porcentaje de posibilidades del Valencia CF de descender a Segunda. Obviamente tenía que ser inferior a lo que tenía el Elche y el analista Fran Martínez lo cifró en un 1.3%.