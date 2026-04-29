David Torres 29 ABR 2026 - 10:33h.

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ValenciaTodo el valenicanismo está en vilo. A falta de cinco jornadas para el final, el conjunto de Mestalla no está salvado. El equipo se jugará el descenso ante cuatro cocos y un rival directo. En esta circunstancia hay que repasar el calendario, el golaveraje y todos los detalles habidos y de por haber. Un triunfo, con lo apretada que está LALIGA, te salva, pero una derrota te condena. El descenso está muy apretado y eso hace sufrir a los que quieren bien al Valencia CF como Miguel Ángel Ferrer Mista. El delantero del doblete, la época más gloriosa de la entidad, sufre como todos los valencianistas pero, desde su experiencia, tranquiliza a la parroquia al analizar la situación del Valencia CF.

"Bueno, pues yo no pensaba que que podía llegar, anterior a la jornada anterior jugándose el descenso como como se jugó el el fin de semana en el partido ante el Girona, en el que definidamente para mí creo que ya ha conseguido la permanencia", explicaba vía telemática en el programa La Banda de À Punt. Mista, eso sí, lamentaba que el equipo no luchara para estar más arriba.

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"Lamentablemente otro año más pues parece que que el Valencia no va a llegar a los puestos europeos, que es la esperanza y ilusión que teníamos todos" eldesmarque.com

"Creo que tiene plantilla para para haber tenido objetivos quizás más arriba, pero bueno, al final las circunstancias son las que son, el rendimiento es el que es y, lo cierto es que lamentablemente otro año más pues parece que que el Valencia no va a llegar a los puestos europeos, que es la esperanza y ilusión que teníamos todos. Así que nada, tendremos que seguir esperando a ver si año que viene puede ser y suena la flauta", aseguró

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Echa de menos la Champions en Mestalla

Mista, en el mencionado programa, tras disfrutar del PSG-Bayern explicaba que "de los últimos dos o tres años el mejor partido que hemos visto" y añadía que lo vio "lamentando que nosotros como valencianistas pues no podamos estar por ahí, que la verdad que se echa mucho de menos una competición europea en Mestalla"