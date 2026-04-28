El Valencia CF se jugará la salvación con margen, ante cinco cocos y un rival directo

David Torres 28 ABR 2026 - 07:17h.

El Espanyol agranda su crisis y el Levante recorta puntos a Sevilla y Mallorca: así queda la clasificación de LALIGA

Atlético, Barcelona, Athletic y Real podrían no jugarse nada cuando enfrenten al Valencia CF

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ValenciaTerminada la Jornada 33 con el empate sin goles entre el Espanyol y el Levante UD, el Valencia CF afronta los últimos cinco partidos con una relativa calma tensa. Los de Carlos Corberán son duodécimos con 39 puntos, empatados con el Rayo Vallecano y con cinco puntos más el golaveraje con el Sevilla, que ahora mismo es el primero que descendería a Segunda División.

Los de Mestalla tienen en su mano un objetivo ridículo para como comenzó la temporada pero indispensable para el futuro de la entidad que no es otro que la permanencia, como reconoce ya desde hace dos semanas su técnico Corberán.

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El calendario del Valencia CF: varios cocos

Para salvarse, el Valencia CF afrontará en el mes de mayo cinco partidos de los cuales cuatro son ante equipos que están entre los diez primeros clasificados como el Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic, mientras que el otro partido será ante el Rayo Vallecano, que es undécimo empatado a puntos con los valencianistas.

Mestalla será clave

El Valencia jugará tres partidos como local y dos como visitante. El equipo blanquinegro recibirá en Mestalla al Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona, mientras que visitará al Athletic y Real Sociedad. Teóricamente muchos de ellos no tendrán ya nada en juego.

Los valencianistas abrirán el mes con la visita del Atlético de Madrid a Mestalla. El enfrentamiento entre ambos cae justo en medio de la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones del equipo rojiblanco contra el Arsenal.

Después, el Valencia visitará al Athletic en San Mamés y recibirá al Rayo Vallecano en Mestalla el jueves 14. Estos dos enfrentamientos son, sobre el papel, los más igualados puesto que el Valencia está empatado con el Rayo y solo está dos puntos por detrás del conjunto bilbaíno al término del mes de abril.

El último partido a domicilio de los valencianistas será el antepenúltimo fin de semana de mayo cuando visitarán a la Real Sociedad en Anoeta con horario todavía por determinar y el último partido de la temporada será el fin de semana siguiente en Mestalla contra el Barcelona, con horario todavía por concretar.