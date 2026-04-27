Dmitrovic, héroe final del cuadro perico para evitar el triunfo granota

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El RCD Espanyol se ha empeñado en meterse en un lío morrocotudo en esta segunda vuelta. El cuadro perico sigue sin ganar y no ha podido este lunes ante un Levante UD (0-0) que recorta distancias en su lucha por la permanencia, más viva que nunca y con hasta diez equipos implicados cuando sólo restan cinco jornadas para concluir LaLiga EA Sports.

Lo del Espanyol en la segunda vuelta empieza a ser cuanto menos preocupante. No gana desde la jornada 17, disputada el 22 de diciembre. Ni un solo triunfo en 2026, en el que suma seis empates y diez derrotas. Es decir, sólo 6 puntos de 48 posibles. De momento, cierra la jornada 33 con 39 puntos y en 13ª posición, 5 por encima del Sevilla FC, que marca las posiciones rojas de la tabla. Y gracias, pues Dmitrovic realizó tres paradas milagrosas en el tramo final ante el cuadro granota.

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El Levante, por contra, ve frenada su racha, pero consigue sumar un punto en el RCDE Stadium que le permite alcanzar los 33 puntos, situándose sólo uno por detrás del mencionado Sevilla y a sólo 2 puntos de la permanencia, que ahora mismo la marca el RCD Mallorca.

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Todo está apretadísimo. El único equipo que sí parece más descolgado es el Real Oviedo, hundido como colista de la competición con 28 puntos, a 7 de distancia del Mallorca cuando sólo quedan 15 en juego. El Alavés, el Girona y el Elche están metidos de lleno en la pelea, mientras que clubes como el Valencia, el Rayo Vallecano o el propio Espanyol no se pueden descuidar.

Calendario LaLiga EA Sports

Durante el próximo fin de semana se disputará la jornada 34, que promete ser de nuevo determinante en esa lucha por el descenso, con especial atención al Sevilla-Real Sociedad que puede marcar de nuevo la permanencia y que se disputará el lunes. Además, el Levante podría salir de la quema en caso de victoria. Estos serán los diez partidos de la jornada: