El uno por uno del Levante contra el Espanyol: aprobado generalizado con algún suspenso

Saray Calzada 27 ABR 2026 - 22:59h.

Etta Eyong tuvo una muy clara casi al final del partido

El Espanyol agranda su crisis y el Levante recorta puntos a Sevilla y Mallorca: así queda la clasificación de LALIGA

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El Levante saca de Cornellá un punto que se verá en un futuro si es valioso (0-0). Los dos equipos jugaron a no cometer errores y lo que acabó sucediendo es que en la mayoría del tiempo no se jugó a nada. Por momentos dominaba el partido uno y luego otro, pero costaban que llegaran las ocasiones claras, sobre todo en el primer tiempo. El conjunto de Luis Castro mejoró con los cambios y consiguió que los de Manolo González no merodearan tanto el área. Etta Eyong tuvo en sus botas el gol de la victoria, pero su desacierto, como en los últimos meses, lo impidió.

Las notas de los titulares del Levante

Ryan (7): seguro en sus actuaciones y dejando buenas paradas.

Toljan (4): desaparecido en combate. Sin presencia en el juego de su equipo.

De la Fuente (7): el acierto de él y de su compañero de batalla hizo que el Espanyol incurriera en el primer tiempo en varios fueras de juego. Contundencia y seguridad en todas las acciones que hacían que los delanteros apenas generaran peligrosidad.

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Matías Moreno (7): muy seguro y pendientes de las ayudas en banda.

Manu Sánchez (6): rápido en los cortes.

Raghouber (7): el control del balón pasaba por sus botas y el Levante lo agradecía. Tuvo una acción defensiva muy buena cuando Pere Milla se quedaba solo ante el portero.

Olasagasti (6): el levante fue de más a menos con el balón y con ello su presencia disminuyó. Con la entrada de Carlos Álvarez él estuvo más liberado y volvió a aparecer.

Pablo Martínez (5): la templanza del Levante en el campo. Empleando en tareas defensivas, pero sin presencia en ataque.

Víctor García(5): la primera llegada peligrosa fue de su autoría. Con su velocidad y regate intentaba poner frescura en el ataque cuando el Espanyol intentaba someter. Fue de más a menos.

Paco Cortés (3): muy poco del jugador en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo apenas le dio tiempo a demostrar nada porque fue uno de los primeros cambios de Luis Castro.

Carlos Espí (4): bajó algún balón y distribuyó, pero poco peligro dentro del área.

Los suplentes de Luis Castro

Iker Losada (s.c):

Kevin Arriaga (s.c):

Carlos Álvarez (6): su buen pie hizo que alguno de sus centros en los minutos finales crearan incertidumbre en el área. Provocó la expulsión de Pol Lozano.

Etta Eyong (4): entró para generar en ataque, pero su implicación en defensa hizo que se ganara la cartulina amarilla. Tuvo una clarísima, solo ante Dmitrovic y la falló.

Tai Abed (s.c):