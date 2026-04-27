Alineaciones confirmadas del Espanyol y el Levante en la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Saray Calzada 27 ABR 2026 - 19:52h.

El Levante llega con más bajas a este duelo decisivo

El Real Oviedo pone un pie en LALIGA Hypermotion y el Elche le da un vuelco a la zona de descenso

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El descenso esta temporada en LALIGA EA Sports se vende caro y son muchos los equipos que hay involucrados. El Espanyol hizo una primera vuelta con buena nota, pero la segunda está siendo desastrosa. Eso le ha llevado a pasar de estar entre puestos europeos o que le separen pocos puntos de las últimas tres plazas. Una de ellas las ocupa en la actualidad el Levante por eso es vital para ellos ganar este duelo para seguir teniendo opciones de salir.

El equipo perico todavía no ha ganado ni un solo partido en este 2026 y espera que sea ante el Levante en casa cuando lo consigan. De no hacerlo se seguirían hundiendo en la tabla y sus opciones de descender aumentarían. Para este partido de vital importancia para los de Manolo González solo cuentan con una baja, la de Javi Puado. El que sí va a estar ya disponible es Urko que cumplió sanción ante el Rayo Vallecano.

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Los catalanes terminaron tocados de este partido y es por eso que han hecho un llamamiento a la afición para que les ayude. "Estoy convencido de que la afición va a estar. Siempre está. En el vestuario tenemos claro que va a empujar al equipo. Es necesaria, importantísima y vital para conseguir el objetivo. Toca apretar todos juntos", dijo Manolo González en la previa.

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En el cuadro del Levante sí que hay bajas más importantes. Iván Romero, que venía de tener buena racha goleadora, no estará por sanción. Tampoco llegan Tunde y Elgezabal, que están lesionados. El equipo de Luis Castro intentará seguir con sus buenas sensaciones y resultados, después de las dos victorias, y seguir sumando de tres en tres para salir de la zona más hundida del descenso.

Onces confirmados del Espanyol y el Levante

El Espanyol sale con: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Pere Milla, Urko; Edu Expósito, Ngonge y Kike García.

El Levante sale con: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Raghouber, Pablo Martínez; Víctor García, Espí y Paco Cortés.