Basilio García Sevilla, 27 ABR 2026 - 13:39h.

A partir de siete puntos aspiraría seriamente a la permanencia

Y de mi dinero, ¿qué?

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El Sevilla FC aún no se ha recuperado del mazazo que supuso el gol de Alejandro Catena en el último suspiro de su partido ante el CA Osasuna. El punto que tenía amarrado hasta ese momento el equipo en El Sadar dejaba, pese a haber ido ganando, un buen sabor de boca para afrontar las últimas cinco jornadas de la temporada, pero un larguísimo descuento pésimamente jugado dejó al equipo totalmente hundido en Pamplona.

Ahora, lo que toca es recuperarse, que es lo que ha hecho el primer equipo nervionense este lunes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y empezar a pensar en los próximos dos partidos que se jugarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El primero, ante la Real Sociedad el lunes 4 de mayo. Cinco días después, el sábado 9 de mayo, recibirá al RCD Espanyol.

Son dos compromisos capitales que vivirá junto a los suyos, aunque el equipo solo ha sido capaz de enlazar dos victorias consecutivas en una ocasión en lo que va de temporada, y no ha ganado dos veces seguidas como local, no le queda otra para aspirar a la permanencia que hacerse fuerte en casa.

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Las cuentas del Sevilla

El sevillismo lleva horas haciendo cuentas, aferrándose a unas victorias que no han llegado en 33 jornadas y deben conseguirse de aquí a final de temporada. Este lunes, la cuenta en X de @LaLigaenDirecto ha informado de las posibilidades del Sevilla de mantenerse en LALIGA EA SPORTS en función de los puntos que consiga, realizando hasta 20.000 simulaciones.

Lo mínimo sería conseguir seis puntos, ya que con cinco sólo tendría un 21,43% de permanencia. Con seis unidades llegaría a los 40, y las opciones ascenderían al 52,86%. En el alambre.

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A partir de siete puntos, con 41 o más, sube el porcentaje significativamente. De 83,53% a un 97,36% con ocho (42). Nueve puntos le darían para prácticamente dejar cerrada la permanencia (99,84%) y con diez o más estaría salvado seguro. Pero eso son solo cuentas, las sensaciones son otras, y para cambiarlas hace falta dar un paso al frente en el césped.