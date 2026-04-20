Basilio García Sevilla, 20 ABR 2026 - 16:35h.

El partido ha sido fijado a las 16.15 horas del sábado 9 de mayo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla da luz verde al nuevo Sánchez-Pizjuán

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Jornada 35, penúltimo partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC probablemente jugándose la vida ante los suyos recibiendo al RCD Espanyol. Un partido caliente a priori, que lo será más teniendo en cuenta el horario en el que LALIGA lo ha fijado. Si nada cambia, el duelo entre nervionenses y pericos se jugará el próximo 9 de mayo, sábado, a las 16.15 horas.

El horario, teniendo en cuenta que en Sevilla ya se superan los 30 grados de temperatura cuando aún no se ha acabado el mes de abril y se espera una Feria sofocante, ha llamado poderosamente la atención a todo el entorno de la entidad. Si todo marcha como parece, el Sánchez-Pizjuán no será un estadio caliente para ese partido, sino todo un horno ante el clima habitual en la ciudad en esas fechas.

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“Hasta que no haya una desgracia no vais a parar”, “ya estáis tardando para poner una reclamación por la calor”, “a esa hora nos morimos seguro” o “los ponía en fondo los 90 minutos”, son algunas de las quejas que ha registrado la cuenta de X del club al publicar el horario del choque.

Alguno se queja, además, de que precisamente el Real Betis juegue en San Sebastián ante la Real Sociedad ese mismo día, pero a las 21.00 horas, con la diferencia climática que existe entre la bella ciudad vasca y la capital de Andalucía.

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El histórico de temperaturas en Sevilla

Ante las polémicas sobre los horarios de los partidos y los registros de temperatura que se llegan a dar, LALIGA siempre ha asegurado que se hacen teniendo en cuenta los históricos de temperatura en las ciudades que son sede de los encuentros.

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En el caso de Sevilla, si se atiene a 2025, puede ser un día perfecto para jugar a esa hora, ya que el año pasado la máxima fue de 18 grados, con lluvias moderadas. Sin embargo, los tres años anteriores, el 9 de mayo fue mucho más cálido. En 2024 se registraron máximas de 29 grados, en 2023 se alcanzaron los 39 y en 2022 los 35 grados centígrados. Con todo, parece un riesgo absurdo de asumir por LALIGA, teniendo otros diez horarios en los que colocar un partido de dos equipos que no juegan competición europea.