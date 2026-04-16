Pepe Jiménez Sevilla, 16 ABR 2026 - 21:37h.

El Sevilla renueva a un Miguel Sierra que mira al primer equipo

Antonio Cordón trabaja en dos escenarios, según la categoría, para la próxima temporada

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El Sevilla, por desgracia para los intereses de sus seguidores, aún desconoce si seguirá en LALIGA EA Sports la próxima temporada o, por el contrario, tendrá que competir en LALIGA Hypermotion, pero en la dirección deportiva blanquirroja, con Antonio Cordón al mando, se prepara la nueva plantilla con ambos escenarios presentes... y diferentes matices.

Porque aunque en el Sánchez-Pizjuán se intente ser altamente optimista, la realidad es que nadie puede ocultar que existe una posibilidad, a día de hoy importante, de estar el próximo año en Segunda División. Sería una auténtica desgracia, pero también sería un reto inmediato para volver a la élite y Antonio Cordón lo sabe. Ese escenario no se puede obviar.

Lo que sí está claro, haya permanencia o no, haya venta -que de primeras parece que no ofrecería margen para un cambio radical- o no, es que el Sevilla apostará con firmeza la próxima temporada por su cantera. Jugadores como Castrín, con el que se ultima su renovación, Carmona, Oso, Manu Bueno e incluso Isaac Romero están llamados a ocupar dorsal del primer equipo.

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A ellos podrían sumarse otros futbolistas previstos en la pretemporada -que apunta, dada la situación, otra vez en la ciudad deportiva- como Miguel Sierra, recién renovado, Nico Guillén, Collado o incluso Edu Altozano. Igualmente, tampoco podríamos descartar a Alberto Flores, aunque el meta, tras un par de años sin apenas competición, podría apostar por marcharse cedido.

En el capítulo de pérdidas canteranas están hombres como Juanlu Sánchez o Kike Salas, futbolistas llamados a recibir ofertas este verano y dejar en la entidad una importante plusvalía. Sea cual sea la categoría.

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La necesaria reestructuración salarial del Sevilla

Esta decisión no es solo apuesta de cantera, sino también una necesaria reestructuración a la masa salarial existente en el club. La dirección deportiva tiene decidido dar salida a jugadores como Joan Jordán, Marcao y Tanguy Nianzou, jugadores sin regularidad y que, además, copan casi un tercio del salario sevillista.

A ello se sumarán algunas ventas, algunas más esperadas y alguna que otra inesperada -cabe recordar que la entidad necesita recaudar casi 15 millones antes del 30 de junio-, con lo que en el club esperan hacer una importante caja que le permita ganar oxígeno en el mercado y en el día a día.

Plantilla optimizada y refuerzos señalados

Con todos estos movimientos, Antonio Cordón -más si García Plaza continúa- apostará por una plantilla más recortada, con menos dorsales, y con poner los huevos en la cesta del delantero, del portero y del pivote organizador, las tres posiciones que está intentando reforzar desde el pasado mercado invernal.