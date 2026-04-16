Pepe Jiménez Sevilla, 16 ABR 2026 - 17:36h.

Suso explica las ofertas que rechazó por el Cádiz y bromea con Sergio Ramos: "Le hubiera tocado las palmas"

Suso se marchó el pasado verano del Sevilla tras finalizar su contrato

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No están siendo nada fáciles los últimos años en la élite para Suso. El habilidoso mediapunta, que llegó al Sevilla de la mano de Julen Lopetegui, ha pasado de competir por salvar la categoría en LALIGA EA Sports a repetir el mismo objetivo pero en LALIGA Hypermotion. El gaditano no está pasándolo nada bien en el Cádiz y ahora, meses después, aún recuerda su decisión en el Sánchez-Pizjuán.

Sin apenas protagonismo con García Pimienta, Suso se convirtió en una de las esperanzas del Sevilla en el tramo final de la temporada bajo las órdenes de Joaquín Caparrós y aunque su contrato estaba sentenciado, su último tirón llevó al conjunto blanquirrojo a intentar renovarle.

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Con Víctor Orta sentenciado y Antonio Cordón aún sin contratar, la renovación de Suso fue una apuesta de Del Nido Carrasco como presidente, pero el extremo la rechazó.

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Así lo ha contado en repetidas ocasiones y así lo ha repetido recientemente en COPE Cádiz, donde al ser cuestionado por su compromiso con el Cádiz ha recordado que "yo renuncié a todo, tenía la oferta de renovación con el Sevilla y me llegó una de Arabia, pero yo ya había dado mi palabra y soy un hombre de palabra".

El curso de Suso en el Cádiz está lejos de ser el esperado. El mediocampista suma un gol y una asistencia en 27 encuentros, anotando el tanto en septiembre, ante el Eibar, siendo éste su último encuentro con participación directa en el marcador.

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A todo ello se han sumado críticas del público e incluso de Juan Cala, otro exsevillista, que a pesar de contar con un jugador como Suso aseguró que faltaba "liderazgo" en el plantel. " "Hablé con él y le dije que no estaba de acuerdo en absoluto. Me molestó", comenta en la citada entrevista.