Basilio García Sevilla, 16 ABR 2026 - 13:47h.

El canterano se quedó en el mercado de invierno pese a la propuesta del Real Zaragoza

Manu Bueno no tiene dudas: "He mamado esto desde chico; yo soy el más feliz del mundo aquí"

Compartir







El Sevilla FC no ha tenido más remedio que echar mano de la cantera para intentar salvarse. Los fichajes no han funcionado como se esperaba, la situación está cerca de ser crítica y cuando estos ingredientes se ligan entre sí, lo habitual es mirar hacia abajo. En esas, hay un nombre que ha tomado protagonismo en los últimos días, el de Manu Bueno.

El centrocampista jerezano fue la principal novedad en el once inicial que Luis García Plaza dispuso el pasado sábado para enfrentarse al Atlético de Madrid. El madrileño dejó a Batista Mendy y a Djibril Sow en el banquillo para colocar a Manu Bueno junto a Lucien Agoumé en el centro del campo, una decisión sorprendente que fue refrendada por el buen rendimiento del canterano.

PUEDE INTERESARTE Manu Bueno, por delante de Joan Jordán

Era su primera titularidad de la temporada en la competición liguera, en la que tan solo ha disputado siete partidos, sumando 205 minutos. En la Copa del Rey sí ha sido titular en los dos partidos que ha jugado, dando dos asistencias ante el CD Toledo, en un compromiso que jugó completo.

Con todo, García Plaza ya ha contado con él en los dos partidos que ha dirigido al Sevilla. Salió tras el descanso en Oviedo y ante el Atlético completó 70 minutos, muchos más de los que le dio Matías Almeyda desde el inicio de temporada.

PUEDE INTERESARTE El Cádiz estudia las incorporaciones de Manu Bueno e Isra Domínguez gratis

García Plaza cumple el compromiso de Almeyda

Así las cosas, está siendo el madrileño el que está cumpliendo el compromiso que el argentino expresó al futbolista de Jerez de la Frontera. En el mercado de invierno, Manu Bueno, que tiene contrato hasta junio de 2027, estuvo muy cerca de salir como cedido al Real Zaragoza para intentar ayudar a todo un histórico a salvarse en LALIGA HYPERMOTION, pero Almeyda le dijo al futbolista que se quedara, ya que tenía proyectado darle muchos más minutos.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla renueva a un Miguel Sierra que mira al primer equipo

Sin embargo, eso no ocurrió. Desde que acabara la ventana de fichajes, Manu Bueno solo jugó 12 minutos de un partido ante el FC Barcelona que ya estaba visto para sentencia, y ante el Valencia ni siquiera fue convocado. El cambio de banquillo ha cambiado también la situación de un jugador que apostó por dedicarse en exclusiva al primer equipo, sin bajar al filial para gozar de minutos.

“Llevo trabajando desde inicio de temporada para, cuando me tocase, hacerlo de la mejor manera posible. Para mí, como para cualquiera, no ha sido fácil no jugar”, reconocía este miércoles en rueda de prensa. Ahora, ha llegado su oportunidad de demostrar que puede hacerse con un hueco en la primera plantilla.