Manu Bueno no tiene dudas: "He mamado esto desde chico; yo soy el más feliz del mundo aquí"

Pepe Jiménez Sevilla, 15 ABR 2026 - 12:41h.

Los tres grandes cambios de García Plaza tras estudiar al Sevilla de Matías Almeyda

Manu Bueno recupera protagonismo con Luis García Plaza

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Manu Bueno, mediocampista del Sevilla, atendió a los medios de comunicación días después del triunfo ante el Atlético de Madrid, cita en la que el joven centrocampista recuperó protagonismo tras unos meses sin demasiada continuidad con Matías Almeyda.

"Victoria importantísima, el equipo luchó de inicio a fin. En lo personal, contento por ser titular, por poder ayudar al equipo, llevo trabajando desde inicio de temporada para, cuando me tocase, hacerlo de la mejor manera posible", comenzaba argumentando el de Jerez de la Frontera. Manu Bueno, que pudo marcharse cedido al Zaragoza el pasado mercado invernal, se quedó en Sevilla por decisión de Matías Almeyda, pero ha sido con Luis García Plaza con el que, parece, ha ganado más continuidad.

En este sentido, el centrocampista argumentaba que "le agradezco al míster la confianza, desde el primer día. Como canterano, siento esto como el que más".

El resto de declaraciones de Manu Bueno

La responsabilidad de los canteranos: "Aquí todos somos importantes, cada uno tiene su importancia. Los canteranos, yo llevo aquí once años, desde chico he mamado esto, pero aquí todos estamos remando, todos somos importantes".

El futuro de Manu Bueno: "Ahora lo importante no es hablar de mi, sino del equipo. Se habló mucho, pero yo estoy aquí contento, encantado de poder seguir ayudando. Nos quedan siete finales, estaré a muerte, pero el futuro ya veremos. Yo aquí soy el más feliz del mundo".

Su falta de oportunidades: "Para mí, como para cualquiera, no ha sido fácil no jugar. Le agradezco el apoyo a todos los que han estado conmigo, animándome, apoyándome... el trabajar cada día, seguir exigiendo al máximo, para que cuando llegue la oportunidad, estar preparado".

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Los problemas en defensa del Sevilla: "El equipo trabaja día a día para intentar mejorar. Todos te exigen, todos crean ocasiones, tenemos que seguir remando para estas siete finales que nos quedan".

El momento del Sevilla Atlético: "Está siendo un año complicado, pero les apoyo al máximo. Sé que lucharán hasta el último partido".

La charla de Luis García Plaza: "Por suerte o por desgracia, todo se graba, todo se edita, el míster nos dio una charla táctica, intentamos cogerla al máximo y a por la victoria".

El parón, ¿una ventaja para el Sevilla?: "El jueves tenemos otra final, nos quedan todas finales. Desde ya preparando el partido".

La alineación del Atlético de Madrid y la cantera del Sevilla: "Cualquier jugador ha trabajado al máximo para llegar a la élite. Los canteranos hemos luchado siempre, para todos es un sueño jugar en el Sánchez-Pizjuán. No hay que quitarle mérito a la victoria. Tres puntos importantísimos ante un gran rival".