Pepe Jiménez Sevilla, 15 ABR 2026 - 10:24h.

Almeyda raja contra el Sevilla FC: "Una traición, esa gente ya no me pueden mirar más"

Antonio Cordón apostaba por la continuidad de Matías Almeyda en el banquillo del Sevilla

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Han pasado algunas semanas desde que Matías Almeyda fuese cesado como entrenador del Sevilla, el club hispalense ha conseguido incluso una victoria desde que se marchase, pero el nombre del argentino, más tras su durísimas declaraciones, aún no se ha olvidado en el Sánchez-Pizjuán. El técnico exsevillista no ha tenido reparo alguno en señalar a sus antiguos jefes, pero entre todos los puñales, Antonio Cordón se aparta de la escena.

Porque el director deportivo blanquirrojo, a pesar de la imagen mostrada ante el Valencia y los malos números acumulados por Almeyda en el final de su etapa, era partidario de seguir contando con el argentino en el banquillo del Sánchez-Pizjuán.

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El encargado en materia de fichajes fue su principal defensor y ahora, cuando los puñales llegan a Sevilla y se habla de traición, el director de fútbol se mantiene, o al menos así lo siente, al margen. No se da, en demasía, por aludido.

De esta manera, como casi de costumbre, los dos grandes señalados por Matías Almeyda serían José María del Nido Carrasco y Pepe Castro, presidente y vicepresidente del Sevilla y habituales encargados de tomar las decisiones en este equipo.

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El exentrenador sevillista no tuvo problema alguno en asegurar que "hay gente a la que no le interesa" el Sevilla y es que Matías Almeyda sabe perfectamente que estas palabras, en el actual climax nervionense, no hacen más que debilitar las figuras de los principales directivos blanquirrojos.

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Antonio Cordón, por su parte, con dos años más de contrato, ya evidenció en la presentación de Luis García Plaza no ser el principal valedor del técnico, aunque, por su bien y el del Sevilla, deberá ayudarle y apoyarle en el día a día para salvar la categoría... e incluso pensar en un proyecto futuro de cara a la próxima temporada si acaba cumpliendo los objetivos de este curso.