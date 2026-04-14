Álvaro Borrego 14 ABR 2026 - 20:22h.

El Sevilla se guardó una opción de compra de unos 7 millones, pero parece altamente improbable que se vaya a ejecutar

Luis García Plaza también pone en duda la planificación de Antonio Cordón

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El Sevilla FC tiene algo más de un mes para decidir qué hacer con Batista Mendy. La entidad hispalense acordó una cesión con opción de compra con el Trabzospor, al que debería abonar alrededor de 7 millones de euros si quisiese quedarse con los derechos del futbolista en propiedad. Una decisión que hace meses parecía clara, con el propio futbolista mostrando públicamente su deseo de continuar en Nervión, pero la incertidumbre deportiva, la falta de recursos económicos e incluso la poca continuidad que está teniendo el francés durante los dos últimos meses de competición hacen que su futuro sea toda una incógnita. O directamente que su continuidad sea altamente improbable.

Lo cierto es que Batista Mendy cayó de pie en el club. Empezó siendo indiscutible en los esquemas de Matías Almeyda y cuajó gratas sensaciones, mostrando un nivel más que notable y sembrando muchas esperanzas en la comisión deportiva, dado que a sus 26 años no solo parecía ser una buena opción en el plano deportivo, sino que había quien incluso fantaseaba con una gran venta futura. Con el paso de los meses el galo ha ido perdiendo incidencia en las alineaciones y no disputa los 90 minutos completos desde hace dos meses y medio.

Lógicamente el precio de la opción de compra es inamovible, pero sí que cada vez parece más 'caro' dados todos estos condicionantes. Almeyda dejó de contar con él en su tramo final, encadenando suplencias y nunca más de media parte. Con la llegada de García Plaza parecía abrirse un nuevo escenario para Batista Mendy, pero terminó señalado en Oviedo y contra el Atlético de Madrid se quedó en el banquillo. El técnico lo metió ya en el descuento. Viéndose por detrás de Gudelj, Agoumé e incluso Manu Bueno. Solo dos titularidades en los últimos ocho partidos.

Cuestionado sobre su futuro, el propio Batista Mendy reconocía en enero su deseo de continuar. Parecía tenerlo claro: "Aún no hemos hablado con el Trabzonspor, pero todos saben que si voy cedido al Sevilla, es para quedarme. Estoy contento en España, me encanta el club, la Liga... Veremos qué pasa al final de la temporada. Es un préstamo con opción de compra de 7 millones de euros. Mi agente y mi familia ya han hablado con el Sevilla; les dijimos que quiero quedarme y escribir mi historia. Estoy en el Sevilla, centrado en el campo para dar lo mejor de mí y rendir bien. Después, nunca se sabe qué deparará el futuro".

Sin embargo, no parece que el Sevilla FC esté dispuesto a realizar grandes desembolsos por jugadores que no sean estructurales o imprescindibles para el proyecto venidero. Mientras tanto quedan por resolver muchas incógnitas. La primera, saber dónde jugará el equipo la próxima campaña, dado que para un club en segunda sería imposible asumir ese coste. Es por ello, y viendo todos estos condicionantes, que parece altamente improbable que el Sevilla pueda pagar el próximo verano siete millones de euros a menos que la situación cambie radicalmente (o se produzca la venta del club, una ampliación de capital y una importante inyección económica) en estos meses que deben vivirse antes del mercado veraniego.