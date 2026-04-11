Basilio García 11 ABR 2026 - 19:48h.

El Sevilla se juega su futuro, mientras que el Atlético tiene su mente en otra cosa

Las tres pistas de García Plaza para el Sevilla - Atleti: "Eso lo he confirmado"

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Ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este sábado en la jornada retro de LALIGA EA SPORTS al Sevilla FC y al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ya tiene los onces titulares de Luis García Plaza, que se estrena como técnico del equipo sevillista en Nervión, y Diego Pablo Simeone.

Los sevillistas se están jugando la vida, ya que comenzarán el partido en puestos de descenso de manera momentánea tras la victoria del Elche sobre el Valencia, mientras que el partido le llega a los colchoneros con un ojo puesto en el partido de UEFA Champions League ante el FC Barcelona del próximo miércoles y la final de la Copa del Rey, que le mide a la Real Sociedad el sábado que viene, precisamente en Sevilla aunque en el Estadio de La Cartuja.

El once confirmado de Luis García Plaza

Luis García Plaza ha introducido numerosas variantes con respecto al once que sacó la pasada semana en Oviedo, algunas obligadas por las sanciones de Nianzou y Carmona, y otras con mano de autor. La principal sorpresa es que Andrés Castrín y Manu Bueno saltan al once titular Además, entran Agoumé e Isaac Romero, en detrimento de Sow y Batista Mendy, que fueron titulares en el Carlos Tartiere. Hasta seis canteranos formarán parte del once que debe darle respiro al Sevilla.

El Sevilla sale con: Odysseas; Juanlu, Andrés Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj, Manu Bueno, Isaac Romero, Rubén Vargas; y Akor Adams.

En el banquillo sevillista estarán Nyland, Joan Jordán, Alexis Sánchez, Suazo, Peque, Fabio Cardoso, Maupay, Batista Mendy, Sow, Ejuke, Gattoni y Januzaj. Se queda fuera de la convocatoria Alberto Flores.

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La alineación titular del Atlético de Madrid

El once de Simeone, como cabía esperar, está marcado por la inclusión de hasta cuatro jugadores con dorsal de canterano, el máximo permitido por la normativa. Cabe recordar de que ya no hay problemas de alineación indebida por quedarte con menos de siete jugadores con ficha del primer equipo sobre el campo. La defensa, con Martínez, Boñar y Julio Díaz, es la línea en la que más se notará, mientras que Rayane acompañará arriba al noruego Sorloth, que junto a Baena son los jugadores más reconocibles de este Atleti.

El Atlético de Madrid salta al césped con: Musso; Marc Pubill, D. Martínez, Boñar, Julio Díaz; Rodrigo Mendoza, Álex Baena, Almada, Obed Vargas; Rayane y Sorloth.

Esquivel, Ruggeri, Lenglet, Nahuel Molina, Spina, Marcos Llorente, Jano, Morcillo, Griezmann, Julián Álvarez, Giuliano y Lookman esperarán en el banquillo colchonero, donde no se sentará Diego Pablo Simeone.