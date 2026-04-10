Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 15:57h.

García Plaza explica su última decisión acordándose de lo de Almeyda: "Mucha tensión"

García Plaza anuncia varias decisiones para la cita ante el Atlético de Madrid

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Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla, se prepara para su debut en el Sánchez-Pizjuán como técnico blanquirrojo y lo hará con un equipo del que ya conocemos algunos detalles. El técnico ha intentado en su extensísima rueda de prensa no desvelar demasiado y, aunque decía que no iba a ayudar a Simeone, sí ha dejado algunas pistas de lo que será su equipo.

Porque el ex de Alavés, de primeras, ya tiene confeccionada su lista de convocados. Esta vez, evidente, era más sencillo y es que "entre los sancionados, José Ángel Carmona y Tanguy Nianzou, y César Azpilicueta lesionado, estamos los justos", reconocía adelantando que Miguel Sierra, hasta ahora habitual con Almeyda, volverá al Sevilla Atlético este fin de semana.

Con ello, confirmando que Neal Maupay volverá a la lista este fin de semana después de quedarse fuera ante el Oviedo, el entrenador ha explicado que "me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores. Él va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró... no van a jugar todos, porque es imposible".

El sistema de García Plaza y 'su' lateral derecho

De igual manera, el entrenador ha adelantado, sin demasiados detalles que presumiblemente usará una defensa de cuatro hombres en un 1-4-3-3, confirmando el secreto a voces de que Juanlu Sánchez será el lateral derecho. "Eso os lo he confirmado, eh", bromeaba.

"Hemos trabajado sin lateral derecho específico, nos queda Juanlu Sánchez solo. Es lo único que tenemos que cambiar la situación, él ha jugado ahí, seguro que sacará el partido, pero si hubiese estado César o José Ángel, mejor para nosotros", decía dejando claro que, siempre que estén estos dos, el de Dos Hermanas será extremo.

Las primeras pistas del entrenador para el que será su segundo encuentro en el Sevilla y el primero, con dificultades, en el Sánchez-Pizjuán.