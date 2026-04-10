García Plaza, convencido de la salvación: "Los chavales van a darlo todo y el que no... me va a encontrar"
Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid para repasar la actualidad de su equipo. El técnico, que debutó con derrota ante el Oviedo, empieza a sentir la presión en Nervión, pero se muestra tranquilo ante la amenaza del descenso.
"Ha sido una semana buena, incluso mejor que la anterior. Prácticamente todos bajo la misma idea, sin lateral derecho específico, nos queda Juanlu Sánchez solo. Es lo único que tenemos que cambiar la situación, él ha jugado ahí, pero si hubiese estado César o José Ángel, mejor", comenzaba argumentando el técnico tras una sesión en la que se confirmó, entre otras cosas, la ausencia de César Azpilicueta ante el Atlético de Madrid.
En esta misma línea, el entrenador insistía en que "el Atleti es un equipo top. No digo que se vaya a clasificar, pero ha conseguido un resultado muy bueno, está en la final de Copa... eso no lo hace un once, lo hace una plantilla. Si puede jugar Sorloth o Baena, pregunta cuánto han costado. El plan B del Atleti es muy caro". "Nos tiene que dar igual el rival, debemos hacer el mejor partido que podamos, cuidar todos los detalles, que en Oviedo nos costó el partido, espero dar un paso adelante. El rival, en teoría, es mejor, pero es que nosotros tenemos que hacer mejor las cosas".
La visita de Leo al entrenamiento del jueves: "Emocionantísimo. Es un chico que transmitió un espíritu de lucha, de positivismo. Cuando terminó, dijeron que era un tesoro que pasase un rato con los jugadores del Sevilla, pero es al revés. Que una persona así te demuestra que se levanta día a día. Le conocía, pero verle ahí, me emocionó aún más. Le doy las gracias, el regalo fue para nosotros".
Los incidentes vividos tras la derrota ante el Oviedo: "Llevo solo un partido y te encuentras una situación complicada. He vivido situaciones así, el año pasado creo que pasó algo parecido. Claro que entiendo al aficionado. El Sevilla, antes de llegar yo, es un grande de España. Es un grande de Europa. ¿Cómo no va a estar así el aficionado? Pero el equipo de este año lucha por lo que lucha. En un futuro volverá a ser un grande, pero ahora hay un objetivo, que es seguir en Primera. Dentro de la frustración, que la entiendo, el objetivo es luchar con los que están ahí y ellos van a tener una afición que hará un infierno al rival. Somos uno de los grandes, pero mañana esto tiene que ser un infierno. Sé que no puedo pedirles nada, pero todos tenemos que sumar. Necesitamos nuestra mejor versión, sino es que se nos hará muy difícil".
La situación de Maupay: "Él va convocado. Me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores. Él va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró... no van a jugar todos, porque es imposible".
Las protestas de la afición del Sevilla: "He venido aquí como visitante y cuando he venido decía 'Hostia, cuando el Sevilla transmite, esa afición se vuelca'. Aquí es jodido como visitante, he venido muchas veces. Tengo que respetar lo que hagan, no puedo reprocharle nada a nadie, pero creo que estamos en una situación que necesitamos el empuje de todos, porque el Sevilla, como institución, se juega muchísimo. Todo el que sume, ayudará. Yo me equivocaré, los jugadores se equivocarán, pero creo que tenemos que empujar todos".
¿Cómo quiere que juegue su equipo?: "Imagina que tiramos una vez y marcamos; el que tira diez, no marca. ¿Quién juega mejor? Nosotros rematamos tres córners y los tiramos fuera. Tenemos que seguir generando y acertando. Con diez, te someten y llegan. Intentamos mejorar, sino, no estaríamos aquí. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero si vamos a tiros a puerta, rematamos más, pero las tiramos fuera. Rematamos tres veces delante de la portería".
Situación mental de la plantilla: "Están jodidos, están sufriendo. Los chicos de aquí, canteranos que son muchos. Están sufriendo, no crean que están ahí... es duro, eh. Es la situación que nos toca, alomejor este duelo dentro de unos años es para intentar entrar en Europa. Ahora mismo es lo que es. No dejamos de ser uno de los mejores clubes de Europa, pero tenemos que conseguir este objetivo. Vamos a conseguir el objetivo, pero sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil, esto es igual de difícil. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Los chavales van a dejarlo todo y el que no lo deje todo, me va a encontrar".
Lista de convocados: "Entre sancionados y lesionados, nadie se queda fuera. Están sancionados Jose y Tanguy, además César no puede. Miguel va con el filial".
Situación de Tanguy Nianzou: "Intentando corregir, trabajar con él, tanto a nivel de juego como mental. Esperando que den un paso adelante. Si viene la semana que viene, tendrá que dar ese paso adelante, como cualquier otro. Yo no puedo, ni a Maupay, ni a Miguel, todos tienen que aportar".
Los fallos, ¿pueden ser por lo mental?: "Llevamos un partido, en un partido es difícil juzgar nada. Hacemos cosas diferentes, como es normal. Intento hacer un análisis de fuera, ahora tengo el análisis desde dentro. Con mi idea, voy dándoles matices, es un cómputo de todo. Si estamos en esta situación, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Hay que mejorar".
La calidad técnica del equipo: "El equipo se tiene que soltar, tienen que sacar su mejor versión. Espero que mañana podamos ver un Sevilla mejor que en Oviedo. Creo que pueden hacerlo mejor, sino no estaría aquí. Si el Oviedo se queda con diez, que pudo, y ganamos, estaríamos hablando de cómo ha mejorado el equipo".
Problemas en defensa: "No podemos comparar temporadas ni equipos. Estoy de acuerdo que, en defensa, el equipo estuvo bien. Nos faltó presencia en ataque. Jugamos como visitantes, 50 minutos con diez y ellos remataron al mínimo. Nos generaron poco, pero nosotros tenemos que generar más".
El cambio en el banquillo del Sánchez-Pizjuán: "A mí me gusta estar en ese lado. Hubo un momento en el que hubo mucha tensión entre entrenadores y árbitros. Busco estar tranquilo. No afectará para ganar, sino para que la gente del banquillo estemos más tranquilos. Lo he cambiado en otros clubes".
¿Dónde cree que puede sumar el equipo?: "Tenía la cuenta hecha de ganarle al Oviedo, ahora la tengo ganándole al Atlético de Madrid. No hago cuentas, sino siempre tres puntos, intentar ganar. El final de temporada, ya veremos. Nadie, ningún entrenador, firma un empate".
La temporada del Atlético de Madrid: "De niño eres de un equipo, pero cuando eres profesional tienes otros sentimientos. Si se meten en semifinales, la temporada es buena. En LALIGA no es fácil competir, pero creo que si logra ese pase a semis, es una temporada realmente buena. Si ganan la Copa y se meten en la final...".