Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 13:22h.

García Plaza, convencido de la salvación: "Los chavales van a darlo todo y el que no... me va a encontrar"

García Plaza agradeció a Leo, el pequeño que padece Piel de Mariposa, su visita

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El Sevilla FC acogió este jueves, tras su sesión de entrenamiento, al pequeño Leo, que padece Piel de Mariposa a sus 12 años. El chico dejó una interesante charla y Luis García Plaza, técnico blanquirrojo, quiso agradecérselo públicamente este viernes.

"Emocionantísimo. Es un chico que transmitió un espíritu de lucha, de positivismo. Cuando terminó, dijeron que era un tesoro que pasase un rato con los jugadores del Sevilla, pero es al revés. Que una persona así te demuestra que se levanta día a día. Le conocía, pero verle ahí, me emocionó aún más. Le doy las gracias, el regalo fue para nosotros", decía el técnico en sala de prensa.