Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 13:50h.

El emocionante mensaje de García Plaza tras la visita de Leo: "El regalo fue de él"

García Plaza colocará su banquillo a la izquierda, junto a Gol Norte

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Este sábado habrá muchos cambios en el Sánchez-Pizjuán. El estadio blanquirrojo estrena entrenador, estrena sistema, verá modificadas algunas piezas en su equipo y, además, ubicará a su equipo en el banquillo de la izquierda, el que está pegado a Gol Norte. La decisión de García Plaza sorprendió a muchos y ha sido el propio técnico el que la ha explicado... recordando lo de Matías Almeyda.

Porque el nuevo técnico blanquirrojo ha protagonizado este viernes una extensa rueda de prensa en la que ha tratato multitud de temas, entre ellos, el cambio de banquillo en el Sánchez-Pizjuán. Desde que estuviese Bilardo en el club, el Sevilla se ha ubicado en el lado derecho del estadio, pero con García Plaza se ubicará en la izquierda.

El entrenador sevillista ha reconocido que esto "no nos hará ganar partidos", pero sí le otorgará -desde su punto de vista- más tranquilidad respecto a los colegiados. "A mí me gusta estar en ese lado", decía antes de recordar, sin mencionar a Matías Almeyda, todo lo que se vivió hace algunos meses. "Hubo un momento en el que hubo mucha tensión entre entrenadores y árbitros. Busco estar tranquilo".

"No afectará para ganar, sino para que la gente del banquillo estemos más tranquilos. Lo he cambiado en otros clubes y después de mi marcha se han quedado ahí", decía posteriormente intentando restar importancia a lo ocurrido.

Son muchos seguidores los que advierten que en ese banquillo, justo detrás del mismo, se ubican seguidores visitantes, además de que el técnico del Sevilla estará más lejos del línea para poder presionar ante ciertas situaciones.

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García Plaza, de momento, prefiere estar en el lado izquierdo. Él se siente más cómodo en dicha posición y habrá que esperar para ver si este pequeño cambio, aunque sea de manera circusntancial, ayuda al Sevilla a salir de esta delicada situación.