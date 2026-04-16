Basilio García Sevilla, 16 ABR 2026 - 10:17h.

El granadino ha ampliado su contrato tres temporadas más

Así juega Miguel Sierra, la perla que ha llamado García Pimienta recién llegada al Sevilla Atlético

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El Sevilla FC ha comenzado a dar oficialidad a la ronda de renovaciones de jugadores de la cantera. Miguel Sierra ha sido el primero. Durante la semana quedó perfilado el acuerdo, que se firmó este miércoles al mediodía en las dependencias del club, y ya a primera hora de este jueves la entidad ha confirmado la ampliación del contrato del futbolista granadino.

Miguel Sierra, al que Matías Almeyda hizo debutar en el derbi de la primera vuelta, amplía así su contrato, que acababa el próximo mes de junio, por tres temporadas más, así que la vinculación con el club se alarga hasta el mes de junio de 2029. El diario Marca anunció esta semana que la renovación había quedado cerrada, en una negociación que se ha desarrollado durante prácticamente toda la temporada, tal y como avanzó ElDesmarque en el mes de diciembre. Aunque había clubes, especialmente de LALIGA HYPERMOTION, interesados en hacerse con sus servicios en el mercado invernal, tanto los responsables de cantera como el jugador apostaron por su continuidad.

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Así las cosas, con esta renovación Miguel Sierra se queda en el club como uno de los canteranos con proyección de formar parte del primer equipo. Aunque Luis García Plaza le ha hecho regresar a la dinámica del filial para los electrizantes partidos que le quedan al Sevilla, lo normal es que el futbolista de 21 años realice la pretemporada con el primer equipo y vaya ganando protagonismo en él de forma paulatina.

Hasta ahora, ha jugado cinco partidos con el primer equipo -cuatro de LALIGA EA SPORTS y uno más de la Copa del Rey-, entrando en otras siete listas de convocados. Con el Sevilla Atlético lleva 18 partidos, en los que ha sumado un gol y una asistencia.

El comunicado del Sevilla

Miguel Sierra ha renovado este jueves su contrato con el Sevilla FC hasta el 30 de junio de 2029. El futbolista granadino de 21 años ha extendido su vinculación con la entidad por tres temporadas más tras un curso en el que ha llegado a debutar con el primer equipo.

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Tras firmar por el Sevilla FC en el verano de 2024 procedente del Real Avilés Industrial que lo había reclutado un año antes desde la cantera del Granada CF, Miguel Sierra pasó a formar de la plantilla del Sevilla Atlético. En la temporada 2024-2025 disputó 30 partidos con el primer filial sevillista en los que anotó 1 gol y repartió 6 asistencias en Primera RFEF.

Ya en la 2025-2026, Miguel Sierra ha debutado con el primer equipo del Sevilla FC, con el que ha disputado 5 partidos, participando en los duelos ante el Betis, el Oviedo, el Celta y el Elche en LALIGA EA Sports y frente al Deportivo Alavés en la Copa del Rey y formó parte de otras siete listas de convocados. Asimismo, en el filial ha jugado en 18 partidos en los que ha firmado un gol y dos asistencias.