10 MAR 2026 - 16:43h.

El Cádiz continúa fijándose en el Sevilla para reforzar su plantilla. Después de cerrar las llegadas de Suso y García Pascual el pasado verano, el conjunto amarillo estaría estudiando la posibilidad de incorporar, también a coste cero, a dos canteranos blanquirrojos como son Isra Domínguez y Manu Bueno.

Según apunta El Territorio Cadista en su última información, el Cádiz estaría interesado tanto en la contratación de Manu Bueno como en la de Isra Domínguez, ambos jugadores a los que podría acceder sin negociar con el Sevilla.

Cabe recordar que Manu Bueno ya fue objetivo del Cádiz en mercados anteriores, e incluso el futbolista estuvo muy cerca de vestir de amarillo, pero este verano podría ser la definitiva. Con su contrato agonizando, su renovación con el Sevilla parece prácticamente descartada y en Carranza estarían intentando adelantarse a los competidores interesados en su fichaje para asegurarse su fichaje de cara al próximo año.

Manu Bueno, autor del tanto de la victoria en el último encuentro disputado por Jesús Navas en su carrera, ha participado en apenas seis encuentros esta temporada -dos de ellos en Copa del Rey- y aunque se esperaba que este curso fuese su salto al primer equipo definitivo, Matías Almeyda no le ha ofrecido demasiadas chances.

Por su parte, Isra Domínguez, según se cuenta en la citada fuente, podría quedar libre de manera automática si el Sevilla Atlético acaba descendiendo y, en dicha situación, el Cádiz quiere cerrar su fichaje. Capaz de participar en ambas bandas -especialista en la izquierda- este curso ha actuado incluso de delantero centro, disputando 17 encuentros con el primer filial blanquirrojo.

A diferencia del pasado año, en el que García Pimienta le llamó para varios encuentros e incluso disputó dos partidos con el primer equipo, Isra Domínguez este curso apenas ha tenido oportunidad con Matías Almeyda y sus apariciones con los grandes se cuentan por entrenamientos.

Movimientos en cantera sevillista y movimientos en el Cádiz que, año a año, cada vez parecen más habituales.