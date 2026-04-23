El uno por uno y notas del Espanyol ante el Rayo Vallecano: varios suspensos en el drama perico

Javi Rayo 23 ABR 2026 - 22:04h.

Estas son las notas de los jugadores elegidos por Manolo González

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El Espanyol ha caído derrotado ante el Rayo Vallecano en los últimos minutos tras un gol de Sergio Camello. Una derrota que profundiza el drama que vive el conjunto perico. Ponemos nota a los jugadores de Manolo González.

Las notas de los jugadores del Espanyol

Dmitrovic (9): El mejor del Espanyol con diferencia. El ex del Leganés sostuvo a su equipo a base de paradones una vez más. Nada que reprocharle, todo aciertos.

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El Hilali (4): Partido muy gris del lateral marroquí que para colmo quedó retratado perdiendo la marca de Akomach en la jugada del gol de Sergio Camello.

F. Calero (7): Partido notable de una de las torres del Espanyol. Sus datos en defensa lo dicen todo: tres contribuciones defensivas, una intercepción, dos despejes, dos duelos aéreos ganados y uno en el suelo. Y sólo una falta.

Leandro Cabrera (6): Un poco de todo en el partido del central uruguayo. A veces contundente y a veces frágil. No fue su mejor encuentro. Aun así, sin errores de bulto.

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Carlos Romero (5): Aunque estuvo bien durante casi todo el partido, Akomach le ganó en carrera el gol que acabó dando la victoria al Rayo Vallecano.

Pol Lozano (6): El centrocampista se fue sustituido al descanso por una amarilla que le acabó condicionando. Hasta antes del cambio, 88% en pases y buenos datos en duelos ganados.

Edu Expósito (7): Por sus botas pasaron las pocas ocasiones de peligro del Espanyol. El capitán perico lo intentó todo. Por el medio, por las bandas, a balón parado... pero no fue suficiente.

Pere Milla (4): No estuvo tan incisivo en ataque como en otros partidos pero para colmo falló una ocasión de cabeza prácticamente a puerta vacía que podría haber decantado la balanza hacia el lado de su equipo.

Dolan (4): Muy poco del extremo del Espanyol. Ni una internada, poco peligro. Estuvo desaparecido en ataque y no hizo nada reseñable en defensa.

Kike García (4): Con lo que se está jugando el Espanyol, no se puede fallar un penalti. El veterano delantero español peleó mil balones pero el fallo desde los once metros es imperdonable.

Roberto (6,5): Buen partido del ex del Málaga. Dos remates, uno a puerta... Bastante hizo para las pocas ocasiones que tuvo el Espanyol. Y todo ello mientras peleaba con los centrales del Rayo. Además ayudó en defensa con una recuperación y dos tackles ganados.

Sustituciones

Charles Pickles (4): Salió en el descanso para intentar mejorar la actitud del equipo en ataque y no apareció.

Terrats (4): Manolo González le metió en el campo para darle un plus en ataque al Espanyol y ese plus nunca llegó.

Ngonge (-): No hizo suficiente como para recibir una nota.

Riedel (-): No hizo suficiente como para recibir una nota.

M. Rubio (-): No hizo suficiente como para recibir una nota