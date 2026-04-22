El uno por uno y notas del Getafe ante la Real Sociedad: Juan Iglesias brillante y un partido coral
Las notas de los jugadores de Bordalás ante la Real Sociedad
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El Getafe se alzó con tres puntos muy importantes ante la Real Sociedad. Una victoria que les permite seguir soñando con las competiciones europeas. Ponemos nota a los guerreros de José Bordalás.
Las notas del Getafe
David Soria (7): El portero del Getafe volvió a ser decisivo con tres paradas que evitaron el empate de la Real Sociedad. Su gran estirada hizo que Brais Méndez tuviera que arriesgar en el penalti y acabó fallándolo.
Kiko Femenía (6): Buen partido del ex del Villarreal. Estuvo correoso en defensa, incomodando al extremo de la Real Madrid. No tuvo incidencia en ataque porque el Getafe se dedicó a defender desde el tanto azulón.
Abqar (4): En el fútbol de hoy en día no se puede defender con los brazos abiertos y el jugador marroquí regaló un penalti a la Real Sociedad que afortunadamente no entró. Por si fuera poco, en el minuto 26 ya había visto la tarjeta amarilla, lo que le condicionó.
Djené (7): Sólido partido del defensa togolés que sabe jugar allá donde le ponga Bordalás. Y todo, sin necesidad de ver amarilla. Masterclass de defensa, una más.
Boselli (7): Gran partido jugando como tercer central. Estuvo expeditivo en los cortes con tres recuperaciones, dos robos y tres de cuatro en entradas ganadas.
Juan Iglesias (8): El mejor del Getafe. De sus botas salió el centro que acabó en el tanto en propia puerta de la Real Sociedad. Además, contuvo a la perfección los ataques por banda del equipo local. Muy buen partido.
Mario Martín (6): Buen partido en líneas generales del canterano del Real Madrid. Estuvo, como siempre, aguerrido en el centro del campo, sin dejar pensar a los centrocampistas de la Real Sociedad. Tuvo que marcharse al filo del 70 por una lesión muscular.
Luis Milla (7): Partido notable del centrocampista español. Trabajó más en campo propio que en campo rival pero volvió a tener una gran efectividad en el pase, y sobre todo pases con mucho sentido.
Arambarri (6): Partido flojo del jugador uruguayo, estuvo demasiado faltoso pero ayudó a contener los ataques de la Real y a conservar la victoria tras el gol en propia puerta.
Satriano (5): Difícil puntuar a un delantero que nada hizo en ataque. Desde el gol del Getafe, el ex del Lyon se dedicó a ser uno más en tareas defensivas.
Vázquez (5): Igual que Satriano, difícil valorar a un delantero por su nula aportación en ataque. También se sumó a la defensa, siendo la primera línea de presión ante las constantes acometidas del conjunto vasco.
Sustituciones
Javi Muñoz (5): Intentó estirar a un equipo que vivió replegado en campo propio.
Diego Rico (5): Bien en labores defensivas desde su entrada en el segundo tiempo, nula aportación al ataque.
Nyom (4): Aportación, poca. Salió vio la tarjeta amarilla por encararse con Caleta-Car y nada más.
Adrián Liso (-): No hizo suficiente como para recibir una nota.