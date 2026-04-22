El uno por uno y notas del Getafe ante la Real Sociedad: Juan Iglesias brillante y un partido coral

Javi Rayo 22 ABR 2026 - 22:13h.

Las notas de los jugadores de Bordalás ante la Real Sociedad

Bordalás responde a las fiestas de la Real Sociedad y al ejemplo del Sevilla - Atlético de Madrid: "Lo pudimos ver"

Compartir







El Getafe se alzó con tres puntos muy importantes ante la Real Sociedad. Una victoria que les permite seguir soñando con las competiciones europeas. Ponemos nota a los guerreros de José Bordalás.

Las notas del Getafe

David Soria (7): El portero del Getafe volvió a ser decisivo con tres paradas que evitaron el empate de la Real Sociedad. Su gran estirada hizo que Brais Méndez tuviera que arriesgar en el penalti y acabó fallándolo.

PUEDE INTERESARTE Las caras de 'sufrimiento' de los jugadores de la Real Sociedad tras la vuelta a los entrenamientos

Kiko Femenía (6): Buen partido del ex del Villarreal. Estuvo correoso en defensa, incomodando al extremo de la Real Madrid. No tuvo incidencia en ataque porque el Getafe se dedicó a defender desde el tanto azulón.

Abqar (4): En el fútbol de hoy en día no se puede defender con los brazos abiertos y el jugador marroquí regaló un penalti a la Real Sociedad que afortunadamente no entró. Por si fuera poco, en el minuto 26 ya había visto la tarjeta amarilla, lo que le condicionó.

PUEDE INTERESARTE Desvelada la lesión oculta de Juanmi Jiménez en el Getafe CF: ocho meses sin jugar

Djené (7): Sólido partido del defensa togolés que sabe jugar allá donde le ponga Bordalás. Y todo, sin necesidad de ver amarilla. Masterclass de defensa, una más.

Boselli (7): Gran partido jugando como tercer central. Estuvo expeditivo en los cortes con tres recuperaciones, dos robos y tres de cuatro en entradas ganadas.

Juan Iglesias (8): El mejor del Getafe. De sus botas salió el centro que acabó en el tanto en propia puerta de la Real Sociedad. Además, contuvo a la perfección los ataques por banda del equipo local. Muy buen partido.

Mario Martín (6): Buen partido en líneas generales del canterano del Real Madrid. Estuvo, como siempre, aguerrido en el centro del campo, sin dejar pensar a los centrocampistas de la Real Sociedad. Tuvo que marcharse al filo del 70 por una lesión muscular.

Luis Milla (7): Partido notable del centrocampista español. Trabajó más en campo propio que en campo rival pero volvió a tener una gran efectividad en el pase, y sobre todo pases con mucho sentido.

Arambarri (6): Partido flojo del jugador uruguayo, estuvo demasiado faltoso pero ayudó a contener los ataques de la Real y a conservar la victoria tras el gol en propia puerta.

Satriano (5): Difícil puntuar a un delantero que nada hizo en ataque. Desde el gol del Getafe, el ex del Lyon se dedicó a ser uno más en tareas defensivas.

Vázquez (5): Igual que Satriano, difícil valorar a un delantero por su nula aportación en ataque. También se sumó a la defensa, siendo la primera línea de presión ante las constantes acometidas del conjunto vasco.

Sustituciones

Javi Muñoz (5): Intentó estirar a un equipo que vivió replegado en campo propio.

Diego Rico (5): Bien en labores defensivas desde su entrada en el segundo tiempo, nula aportación al ataque.

Nyom (4): Aportación, poca. Salió vio la tarjeta amarilla por encararse con Caleta-Car y nada más.

Adrián Liso (-): No hizo suficiente como para recibir una nota.