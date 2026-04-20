El atacante, obligado a pasar por quirófano

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Juanmi Jiménez confirma su grave lesión. El atacante del Getafe CF lleva tres meses apartado de los terrenos de juego y no volverá a jugar hasta dentro de otros cinco, perdiéndose lo que resta de curso, tras haber pasado por quirófano. Hasta ahora, el club no había dado detalles sobre su estado físico. Ha tenido que ser el propio jugador quien arroje algo de luz tras someterse a una operación.

Este sábado por la tarde, Juanmi escribió lo siguiente a través de su cuenta de Instagram: "Después de muchos meses con molestias y bastantes dolores en la rodilla, paso por quirófano para solucionar los problemas. Desde ya con la mente puesta en volver a tope para disfrutar del fútbol, mi pasión y poder ayudar al equipo desde dentro que es lo que más deseo".

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Junto al texto, tres imágenes. La primera, sin duda, la más dura, en la que se aprecia su rodilla izquierda recién cosida tras pasar por el quirófano. En la segunda aparece ya vendado. Y en la tercera, mostrando el inicio de su proceso de recuperación.

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Lesión de Juanmi Jiménez en el Getafe y tiempo de baja

Sin parte médico oficial por parte del club, todas las informaciones provienen del jugador o de la prensa. Este lunes, la Cope ha desvelado más detalles sobre su paso por quirófano y, según informan, Juanmi ha sido operado del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Todo apunta a que estará cerca de cinco meses de baja, por lo que no volverá a jugar hasta la próxima temporada.

Teniendo en cuenta que actualmente lleva tres meses sin jugar, su tiempo total alejado de los terrenos de juego se alargará hasta los ocho meses, aproximadamente. La última vez que se vistió de corto fue el pasado 18 de enero, ante el Valencia. Desde entonces, una misteriosa lesión de la que no se ha sabido nada hasta ahora le ha tenido fuera de combate. No sólo se perderá este final de curso, sino también toda la pretemporada y los primeros partidos del próximo ejercicio.