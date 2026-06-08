La Real Sociedad valora el fichaje de Gonzalo García: el plan 'A' y 'B' de Erik Bretos

Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 22:19h.

José Mourinho tendrá la última palabra, aunque el Real Madrid protagonizará un mercado activo

Los cinco movimientos en duda de la Real Sociedad en el mercado de fichajes

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La Real Sociedad terminó la temporada doméstica en chanclas y sabiendo qué parcelas debía reforzar en el próximo mercado de fichajes. Aunque hay dudas que se resolverán a lo largo de la pretemporada bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo, la dirección deportiva, mano a mano con el cuerpo técnico, busca un cromo para el ataque txuri urdin. Erik Bretos tiene un plan A, pero también un plan B.

El buen rendimiento final de Orri Óskarsson, unido a la garantía que encarna el capitán Mikel Oyarzabal, motivaban al equipo donostiarra a buscar un perfil concreto en la ventana de transferencias veraniega. Aunque Erik Bretos amplía el abanico.

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La Real Sociedad valora el fichaje de Gonzalo García

En Anoeta se prioriza la llegada de un extremo que pueda ocupar ocasionalmente la posición de delantero centro. Un comodín que brinde diferentes alternativas al técnico estadounidense, aunque el mercado del gol siempre es el más complicado. El plan 'A' de la Real Sociedad no es el único, pues el 'B' lo avanza en exclusiva el periodista Jorge Picón.

El colaborador de esta casa sitúa a Gonzalo García en el radar txuri urdin. A sus 22 años, el ariete protagoniza un rol muy secundario en el Real Madrid, y aunque su prioridad pasa por triunfar como merengue, podría valorar la opción de crecer fuera de casa para volver más maduro.

Además, la llegada de José Mourinho puede alterar la apuesta por la cantera que se ha podido apreciar bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. Son escenarios que pueden facilitar una nueva operación Martin Odegaard en la Real Sociedad, aunque la primera opción sigue siendo el extremo. A expensas de la salida de Jon Karrikaburu, con mercado en LALIGA Hypermotion, un nuevo atacante llegará a San Sebastián. El fichaje de Gonzalo García en calidad de cedido se valora.