Disciplina impone el cierre parcial del estadio del Espanyol

El RCDE Stadium tendrá un sector cerrado ante el Levante por lo ocurrido ante el Getafe

Las arcadas de Manolo González al pisar el Camp Nou

Compartir







Ya está confirmado: el Comité de Disciplina cierra parcialmente el RCDE Stadium. El RCD Espanyol ha publicado este lunes un comunicado oficial en el que confirma que el sector 100 de su recinto permanecerá cerrado en su próximo partido en casa, que se disputará el lunes 27 de abril ante el Levante UD. Todo ello debido al lanzamiento de objetos de parte de la grada a José Bordalás durante el partido ante el Getafe CF, disputado el pasado 21 de marzo.

Concretamente, el club tendrá que cerrar el sector 100 del estadio, el que está ubicado justo encima de la bocana de vestuarios, en medio de los dos banquillos. "Dicha sanción ha sido acordada al considerar el Comité de Disciplina que los hechos constituyen una alteración grave del orden del encuentro, habiendo sido el club advertido previamente por incidentes de naturaleza similar, todo ello en cumplimiento del vigente Código Disciplinario de la RFEF", explica la entidad.

PUEDE INTERESARTE El duro vídeo de la previa del Almería-Málaga en el que la Policía deja a un aficionado inconsciente

El Espanyol mantendrá cerrados los 344 asientos correspondientes a ese sector 100, "desde el que se identificaron los referidos lanzamientos" y colocará allí una pancarta con un mensaje de "condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol".

En su comunicado, el club "reitera su firme y rotunda condena a cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo e intolerante en el deporte" y asegura que "en ningún caso representan los valores" de la entidad, además de lamentar que "este tipo de actuaciones, protagonizadas por una minoría, perjudiquen directamente al conjunto de la masa social".