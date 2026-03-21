La efectividad del Getafe acaba con un buen Espanyol, que sigue sin ganar en 2026

Miguel Casado 21 MAR 2026 - 18:25h.

Así les fue a azulones y pericos en la 29ª jornada de LALIGA

La queja de Manolo González por el adverso calendario del Espanyol: "No tiene sentido"

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Getafe y RCD Espanyol nos regalaron un partido de lo más intenso para inaugurar la tarde del sábado, pero los azulones se llevaron los tres puntos en un encuentro que tuvo de todo. No faltó la polémica desde los primeros minutos. Tampoco la emoción, pero los goles de Domingos Duarte y Mauro Arambarri fueron suficiente para dar el triunfo a los de Bordalás (1-2).

En términos generales, a decir verdad, los locales fueron mejores. Pero en el fútbol lo que cuentan son los goles y los del sur de Madrid, en eso, fueron más efectivos. Los de Manolo González arrancaron con mucha intensidad, quizás debida a la necesidad de puntos y de victoria -que aún no han conseguido en este 2026-, y ese punto extra rápido se convirtió en ocasiones.

Dolan, por un lado, Ngonge, por el otro, y Edu Expósito, por el centro, comandaban las intentonas pericas. A ellos de les unía un Kike García poderosísimo en el juego de espaldas. Pero la mala suerte se cebó con los catalanes.

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Dos goles anulados; otros dos en el descuento

Primero, en el 2' de partido, cuando el árbitro, Díaz de Mera, no consideró punible una mano de Diego Rico tras un remate de Cyril Ngonge. Segundo, quince minutos después, al anular un gol del '16' por un fuera de juego milimétrico de Kike García. Y tercero, otro tanto -esta vez de Ramón Terrats- invalidado por otra posición antirreglamentaria del '9'.

El empuje del Espanyol se convirtió en frustración y desesperación en el RCDE Stadium, lo que daba algo de vida al equipo de José Bordalás. El alicantino tocó una tecla pasada la media hora de juego, retirando a Rico por Mario Martín, y su plantilla respondió a las mil maravillas, pues en el tiempo de descuento se pusieron por delante.

Y no solo con un gol, sino por partida doble. Luis Milla puso dos centros medidos a la cabeza de Domingos Duarte que dieron alas al Getafe. El primero de ellos, en una falta lateral que el central envió al fondo de la portería. El segundo, desde la esquina, para que el '22' asistiese a Mauro Arambarri en el segundo palo. 0-2 y al túnel de vestuarios.

Roberto recortó distancias, pero el Getafe supo sufrir

Pese al golpe moral que suponían los dos goles del Geta en el descuento, el Espanyol continuó con la misma intención en la segunda parte. Se intensificaron los centros laterales y Roberto Fernández, que ingresó en el intermedio, aprovechó uno de ellos para recortar distancias.

Con el 1-2, la tensión volvió a crecer en Cornellá y el carrusel de tarjetas (ocho amarillas a futbolistas) que mostró el árbitro así lo reflejó. Incluso Bordalás fue expulsado por un lance con el banquillo rival.

Los azulones, acostumbrados a este tipo de situaciones, supieron sufrir y sostener la pequeña ventaja en el marcador para llevarse los tres puntos a la capital de España.