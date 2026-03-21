Uno por uno del Getafe ante el Espanyol en LALIGA: notas de los de José Bordalás en el RCDE Stadium

Así jugaron los jugadores de José Bordalás ante el Espanyol

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El Getafe se llevó los tres puntos de la visita al RCD Espanyol en un partido de lo más completo: dos goles anulados, polémicos penaltis no señalados, dos goles en el descuento de la primera parte y un carrusel de tarjetas.

Sin firmar un buen partido, los del sur de Madrid aprovecharon sus ocasiones para continuar con su buena dinámica e incrementar su marcador en la clasificación.

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Los titulares del Getafe en Cornellá

Estos han sido los futbolistas que han comenzado el partido por parte del equipo azulón:

David Soria (7) : tres goles encajados, aunque solo uno de ellos valió. Y en ese, midió fatal su salida. Pese a ello, fue vital para su equipo, pues dejó varias paradas providenciales, con una en el 93' a Kike García incluida.

: tres goles encajados, aunque solo uno de ellos valió. Y en ese, midió fatal su salida. Pese a ello, fue vital para su equipo, pues dejó varias paradas providenciales, con una en el 93' a Kike García incluida. Diego Rico (3) : señalado en el mal arranque del equipo. Los dos goles anulados al Espanyol llegaron por su espalda y Bordalás le retiró del campo en el 33'. En las dos acciones, Kike García le ganó la partida en el remate. Además, en la primera cerró demasiado dejando todo su lateral vacío.

: señalado en el mal arranque del equipo. Los dos goles anulados al Espanyol llegaron por su espalda y Bordalás le retiró del campo en el 33'. En las dos acciones, Kike García le ganó la partida en el remate. Además, en la primera cerró demasiado dejando todo su lateral vacío. Zaid Romero (5) : sufrió con los balones a la espalda, especialmente en el arranque del partido, y los centros laterales. Uno de sus partidos más discretos desde que ha llegado a Getafe.

: sufrió con los balones a la espalda, especialmente en el arranque del partido, y los centros laterales. Uno de sus partidos más discretos desde que ha llegado a Getafe. Domingos Duarte (8) : autor del 0-1 y asistente en el 0-2. Peinó a la perfección un magnífico centro de Luis Milla para adelantar a su equipo y, un par de minutos después, remató un córner, también del '5', para asistir a Arambarri.

: autor del 0-1 y asistente en el 0-2. Peinó a la perfección un magnífico centro de Luis Milla para adelantar a su equipo y, un par de minutos después, remató un córner, también del '5', para asistir a Arambarri. Dakonam Djené (4,5) : Roberto Fernández remató a su espalda en el 1-2. No calculó bien el salto ni sujetó al delantero. No fue capaz de imponerse a nivel general en los centros laterales

: Roberto Fernández remató a su espalda en el 1-2. No calculó bien el salto ni sujetó al delantero. No fue capaz de imponerse a nivel general en los centros laterales Juan Iglesias (6) : correcto, tanto a nivel defensivo, como con balón, aunque en este aspecto dejó ver sus carencias.

: correcto, tanto a nivel defensivo, como con balón, aunque en este aspecto dejó ver sus carencias. Kiko Femenía (5) : sin dar toda la profundidad que ha aportado en otras ocasiones. En defensa, no fue protagonista, lo cual es buena señal.

: sin dar toda la profundidad que ha aportado en otras ocasiones. En defensa, no fue protagonista, lo cual es buena señal. Mauro Arambarri (7,5) : anotó el 0-2. Sexto gol de la temporada y currante 'invisible' en el centro del campo azulón. Es un llegador, pero también recorre mucho terreno de juego sin balón. Cierto es que le faltó algo de intensidad al defender el centro del 1-2.

: anotó el 0-2. Sexto gol de la temporada y currante 'invisible' en el centro del campo azulón. Es un llegador, pero también recorre mucho terreno de juego sin balón. Cierto es que le faltó algo de intensidad al defender el centro del 1-2. Luis Milla (8,5) : es el jugador más importante de este equipo. Indispensable en todas las zonas del terreno de juego: recupera, domina los tiempos y asiste de cara a puerta. Hoy, dio su noveno pase de gol de la temporada con un centro exquisito a Domingos Duarte. También puso el córner del 0-2.

: es el jugador más importante de este equipo. Indispensable en todas las zonas del terreno de juego: recupera, domina los tiempos y asiste de cara a puerta. Hoy, dio su noveno pase de gol de la temporada con un centro exquisito a Domingos Duarte. También puso el córner del 0-2. Martín Satriano (5) : desaparecido en la primera mitad. Ganó algo más de protagonismo en la segunda. Le costaron las ayudas en defensa.

: desaparecido en la primera mitad. Ganó algo más de protagonismo en la segunda. Le costaron las ayudas en defensa. Luis Vázquez (4,5): pasó totalmente desapercibido.

Los suplentes del equipo de Bordalás

Estos son los futbolistas que entraron desde el banquillo: