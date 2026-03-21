Jorge Morán 21 MAR 2026 - 18:26h.

Los de Manolo González dieron la cara pese al resultado

Cambios en la jornada 30: Permuta entre el Betis-Espanyol, que pasa al Sábado Santo, y el Alavés-Osasuna

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No levanta cabeza el Espanyol en el 2026. Con cero victorias en lo que llevamos de año, el equipo catalán está inmerso en una racha negativa que le ha alejado de los puestos europeos para introducirlo en la lucha por el descenso. Una situación que tiene en gran tensión a Manolo González, como se pudo ver durante los dos goles anulados ante el Getafe.

Aunque el equipo catalán saltó al campo con las ideas muy claras y siendo mejor que sus rivales, sufrió dos goles anulados que trastocaron todos sus planes. Y cuando peor estaba el Getafe, los de Bordalás aprovecharon sus ocasiones para marcharse con ventaja en un partido que se acabaron llevando. Roberto recortó diferencias, pero no fue suficiente.

Notas de los jugadores del Espanyol

Marko Dmitrovic (6) : Aunque no pudo hacer nada en los goles del Getafe, mantuvo las esperanzas de los suyos cuando más lo necesitaban.

: Aunque no pudo hacer nada en los goles del Getafe, mantuvo las esperanzas de los suyos cuando más lo necesitaban. Omar El Hilali (4) : Se peleó con los jugadores del Getafe, pero estuvo muy perdido a la hora de atacar. No fue su mejor día y su equipo lo notó.

: Se peleó con los jugadores del Getafe, pero estuvo muy perdido a la hora de atacar. No fue su mejor día y su equipo lo notó. Riedel (4) : El poco trabajo que tuvo fue superado por los jugadores del Getafe. Todavía se le nota la juventud que tiene (22 años).

: El poco trabajo que tuvo fue superado por los jugadores del Getafe. Todavía se le nota la juventud que tiene (22 años). Cabrera (6) : Un seguro en el centro de la defensa es el líder de los suyos. El más fuerte por arriba y siempre bien colocado, no pudo hacer nada contra los centros perfectos de Luis Milla.

: Un seguro en el centro de la defensa es el líder de los suyos. El más fuerte por arriba y siempre bien colocado, no pudo hacer nada contra los centros perfectos de Luis Milla. Carlos Romero (5) : Acostumbrados a sus apariciones en ataque, estuvo más comedido de lo habitual.

: Acostumbrados a sus apariciones en ataque, estuvo más comedido de lo habitual. Urko González (5) : La conexión de su equipo entre defensores y atacantes. Fue la llave de los suyos, pero tuvo menos importancia en el juego que otros de sus compañeros.

: La conexión de su equipo entre defensores y atacantes. Fue la llave de los suyos, pero tuvo menos importancia en el juego que otros de sus compañeros. Edu Expósito (7) : Su importancia en el equipo queda palpable en partidos como los de hoy. Hace jugar, pero también destruye. Aparece en todos los lugares del campo y fue uno de los mejores de los suyos.

: Su importancia en el equipo queda palpable en partidos como los de hoy. Hace jugar, pero también destruye. Aparece en todos los lugares del campo y fue uno de los mejores de los suyos. Ramón Terrats (6) : Hizo jugar al Espanyol, llevó la batuta del ataque e incluso anotó ante su ex equipo, a los que pidió perdón. Su gol acabó siendo anulado y fue ahí dónde perdió el control del centro del campo. Terminó siendo uno de los primeros sustituidos.

: Hizo jugar al Espanyol, llevó la batuta del ataque e incluso anotó ante su ex equipo, a los que pidió perdón. Su gol acabó siendo anulado y fue ahí dónde perdió el control del centro del campo. Terminó siendo uno de los primeros sustituidos. Cyril Ngonge (6) : Vertical por la banda, tenía claro su trabajo: dotar de balones al área y buscar la segunda jugada en los centros de Dolan. Y en una de esas llegó su gol, aunque el árbitro acabó anulándolo. Se marchó sustituido en el descanso en busca de dar una nueva cara a su equipo.

: Vertical por la banda, tenía claro su trabajo: dotar de balones al área y buscar la segunda jugada en los centros de Dolan. Y en una de esas llegó su gol, aunque el árbitro acabó anulándolo. Se marchó sustituido en el descanso en busca de dar una nueva cara a su equipo. Tyrhys Dolan (6) : Es el jugador más desequilibrante de los suyos y así lo demostró con una gran primera mitad que quedó manchada por las decisiones arbitrales. Un futbolista diferente, el extremo que ya no queda.

: Es el jugador más desequilibrante de los suyos y así lo demostró con una gran primera mitad que quedó manchada por las decisiones arbitrales. Un futbolista diferente, el extremo que ya no queda. Kike García (7): La referencia de su equipo, todos los balones pasan por él. Se pelea con todos, y eso que hoy no era sencillo, ganando los duelos aéreos como si fuera fácil.

Suplentes del Espanyol: