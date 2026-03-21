Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 15:12h.

Así salen Manolo González y José Bordalás

La queja de Manolo González por el adverso calendario del Espanyol: "No tiene sentido"

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El Espanyol y el Getafe se miden este sábado en el RCDE Stadium en un duelo de la jornada 29 de LALIGA EA Sports en el que ambos, aunque le pese a José Bordalás, llegan inmersos en la pelea por competición europea y después de haber tenido arbitrajes polémicos ante los que tanto el alicantino como Manolo González han alzado la voz. De cara a este sábado, los dos técnicos ya tienen sus alineaciones confirmadas en un duelo cargado de intensidad.

En el Espanyol, Manolo González llega con cuatro bajas en la convocatoria ante la sanción de Charles Pickel, expulsado en Son Moix el fin de semana pasado, y las de los tres lesionados: Fernando Calero, Antoniu Roca y Javi Puado. El central no ha podido llegar a tiempo finalmente para el encuentro mientras que el segundo ha recaído de sus problemas en el hombro.

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El once espanyolista apenas ofrece una modificación con respecto al once con el que el equipo catalán cayó en Palma de Mallorca la jornada anterior. Ante la salida de Pickel por sanción, Manolo da entrada a Cyril Ngonge, que ocupará una de las bandas con Dolan en la otra y Kike García de nuevo por delante de Roberto en punta.

En el Getafe, son cinco las bajas de José Bordalás con los cuatro lesionados de las últimas jornadas, Davinchi, Abu Kamara, Juanmi y Borja Mayoral, además de Abdel Abqar. El marroquí se perderá el primero de los dos partidos que tiene como castigo tras tocar las partes íntimas de Sorloth en el duelo del Metropolitano la jornada anterior.

El esquema está por ver de nuevo ya que el alicantino se ha acostumbrado a alternar posiciones como las de Kiko Femenía, Djené o Satriano. Diego Rico es el único futbolista que recupera el entrenador azulón para la titularidad para cubrir la salida de Abqar.

Alineaciones confirmadas del Espanyol-Getafe

XI del Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González de Zárate, Edu Expósito, Ramón Terrats; Cyril Ngonge, Tyrhys Dolan, Kike García.

XI del Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martín Satriano; Luis Vázquez.