David Torres 14 ABR 2026 - 17:01h.

Con contrato en vigor, recién renovado y cada vez más minutos, Jesús sigue feliz en Mestalla

Oficial: Jesús Vázquez renueva hasta 2028, los detalles del contrato

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ValenciaJesús Vázquez cada vez va entrando más en los planes del primer equipo del Valencia CF. Nadie duda y nadie sufre cuando el joven lateral zurdo del conjunto de Mestalla es titular o da minutos de descanso al capitán José Luis Gayà. Eso tiene una cara positiva, que es que el futbolista cada vez es mejor jugador y tiene más experiencia en la élite, pero también tiene una cara B, que es que crece su nivel de exposición y, por tanto, los clubes se fijan más en él.

Es el caso del Espanyol de Barcelona. El club catalán ha puesto sus ojos en Jesús Vázquez, según ha informado el periodista de mercado Mateo Moretto. De momento no parece ir más allá de un interés y de una realidad incontestable: Esta temporada ha participado en 23 encuentros entre LALIGA y la Copa del Rey en los que ha marcado un gol.

Jesús Vázquez ha renovado y es feliz en Valencia

Además de los datos sobre el césped, el Valencia CF no tiene intención de traspasarlo. Es más, el pasado mes de julio, el Valencia CF anunciaba oficialmente la renovación de Jesús Vázquez, que tiene contrato al menos hasta 2028. Jesús Vázquez seguirá en el Valencia. Tal y como avanzó ElDesmarque en su día, la intención del club y del futbolista siempre fue firme y ampliaban por dos años. El futbolista tiene la confianza de Carlos Corberán y del club y veía recompensado así su deseo que ha sido y es seguir en el conjunto de Mestalla a pesar de que el equipo atraviesa, de nuevo, una pésima racha de resultados y está luchando por esquivar el descenso a Segunda División. Quiénes lo conocen aseguran, además, que Jesús es "muy" del Valencia CF y que, habiendo tenido opciones para salir en el pasado cuando aún jugaba menos nunca