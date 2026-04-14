Fran Fuentes 14 ABR 2026 - 09:24h.

Las cámaras de 'El Día Después' captaron este ademán de vomitar antes del partido

Manolo González responde a los vaciles del Barcelona al Espanyol: "Cuando pierdes, te la tienes que comer"

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El partido entre FC Barcelona y RCD Espanyol, saldado con victoria barcelonista en el Camp Nou, tuvo varios momentos de máxima tensión en los que los jugadores incluso llegaron a tener roces importantes. Incluso después del partido hubo mensajes cruzados, como el dardo de Lamine Yamal en redes sociales. Sin embargo, esta rivalidad y los detalles cruzados se dieron desde antes incluso del inicio. Y es que al técnico perico, Manolo González, se le pudo ver haciendo arcadas en la previa del encuentro.

Lo captaron las cámaras de El Día Después, de Movistar Plus. En este sentido, pillaron a Manolo González 'in fraganti' simulando el gesto de vomitar poco después de poner un pie sobre el césped del Camp Nou, en señal de asco y repulsa. Una muestra más de que la rivalidad es máxima, las hostilidades también, y que van en ambas direcciones.

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Y es que, al final del vídeo que hay a continuación, la edición del vídeo enseña al técnico del Espanyol haciendo el ademán de vomitar. Para ello hay que irse a los últimos diez segundos del clip que hay insertado a continuación. Y es que hasta en cuatro ocasiones simula el gesto de la arcada.

Más allá del derbi, el RCD Espanyol se encuentra inmerso en salir de esta mala racha de resultados para alejarse de los puestos de descenso. Y es que, aunque el equipo ostenta la décima posición, son muchas jornadas sin ganar y la clasificación se está apretando por abajo. Por su parte, el FC Barcelona está plenamente inmerso en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Después del derbi, cada uno a lo suyo con la esperanza de dejar atrás cualquier polémica que arrastre a cualquiera de los dos.